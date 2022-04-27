نجوم السماء.. جابر القرموطي يحصل على 95% بـ اختبار الـ "في ار"..فيديو

حصل الإعلامي جابر القرموطي، على نتيجة كبيرة، في إختبار الـ “في ار” للمغامرة، وحصل على نتيجة 95% .

قال الإعلامي جابر القرموطي، لا أخاف من القفز بالمظلات من الطائرة، معلقا "لو أنا هخاف مكنتش هعملها".

وأضاف جابر القرموطي، خلال لقاء له لبرنامج “نجوم السماء”، عبر فضائية “أون" و “الأولى المصرية"، أن القفز من الطائرة هي مغامرة جميلة، وجزء كبير من المغامرة أن أقوم بها.

وتابع جابر القرموطي، انه كان يعاني من “فوبيا القطط”، ولكن نجحت في تجاوزها، معلقا " حسيت ان القطة هي كائن حي، وتحول “الخوف من القطة لعشق، وممكن لو لقيت قطة وانا ماشي في الشارع بعربيتي ممكن اقف وانزل”.