بسبب تصريحات بكاري جاساما.. الاتحاد الجامبي يشكو بلماضي لـ فيفا وكاف

قرر الاتحاد الجامبي لكرة القدم، تقديم شكوى في المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والإفريقي "كاف" بسبب تصريحات الجزائري ضد الحكم بكاري جاساما.

الجزائر تعرضت لهزيمة قاتلة على يد الكاميرون بهدفين مقابل هدف، لتتأهل الأسود بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، وذلك في مارس الماضي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مصطفى تشاكر"، ضمن لقاءات إياب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وقاده الحكم الجامبي جاساما.

وشهدت المباراة بعض الأخطاء التحكيمية من قبل حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما، والذي قاد المباراة تحكيميًا، وانتقده مدرب محاربي الصحراء جمال بلماضي.

وتقدمت الجزائر بشكوى رسمية ضد جاسما كما طالب الاتحاد الجزائر بإعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية في اللقاء.

بلماضي قبل يومين خرج في تصريحات مع الاتحاد الجزائري، وألقى باللوم على جاساما مؤكدًا أنه كان السبب في عدم تأهل الجزائر إلى كأس العالم.

وقال بلماضي: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا، لم أرغب في رؤية الحكم في اليوم التالي، كان يجلس بشكل مريح في صالة المطار ويشرب القهوة ويتناول الحلويات".

وأضاف: "صادفته مرة أخرى في تركيا وأخبرته برأيي مباشرة، عندما نذهب إلى إفريقيا لا نحصل على معاملة تفضيلية، لقد أزال أمل شعب بأكمله وتركنا هكذا، أنا لا أقول إنه يجب أن يُقتل، يجب أن نتركه وشأنه".

ولكن يبدو أن تصريحات بلماضي لم تنل إعجاب الاتحاد الجامبي، الذي قرر التقدم بشكوى ضد المدرب الجزائري لدىّ فيفا وكاف.

وجاء نص بيان الاتحاد الجامبي كالتالي:

"يرغب اتحاد جامبيا لكرة القدم في إبلاغ الجمهور بأنه يتابع بقلق بالغ الهجمات اللفظية المستمرة ضد شخص بكاري جاساما الحكم الدولي، من قبل مواطنين جزائريين في وسائل الإعلام، منذ أن أدار هزيمة الجزائر 2-1 على أرضها أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022 التي أجريت في 29 مارس 2022".

"قدم الاتحاد شكوى رسمية إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن هذه المسألة، وطلب رسميًا من فيفا وكاف فتح تحقيقات وإجراءات تأديبية ضد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي على تصريحاته على مقطع فيديو وعلى التلفزيون الجزائري".

"بناءً على ما تقدم، طلبنا أيضًا من الاتحاد الجزائري إصدار بيان عام يدين تصرفات بلماضي وجميع الاعتداءات اللفظية ضد جاساما من قبل الجزائريين واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لكبح مسؤوليهم ومواطنيهم من القيام بمزيد من التصريحات والتهديدات السلبية ضد شخص جاساما، خلاف ذلك، سيكون اتحادهم مسؤولاً ومتواطئًا في أي ضرر قد يحدث له".

"وفي الختام، يرغب الاتحاد الجامبي في التأكيد على أنهم على اتصال دائم مع جاساما، وأن جميع الاحتياطات الأمنية موجودة لإبقائه بعيدًا عن طريق الأذى عند عودته إلى الوطن من مهمة خارجية".