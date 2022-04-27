تلاعب بالمشاعر | نورهان : لا أشاهد برامج رامز جلال .. فيديو

قالت الفنانة نورهان، إن دورها في مسلسل "ابن حلال" لم يتغير والمخرج إبراهيم فخر هو من رشحها للعمل.

وأكدت "كنت سعيدة بالعمل ككل ، والفنان محمد رمضان سلم عليا في أول يوم تصوير وقالي فخور بمشاركتك في المسلسل".

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا أشاهد برامج المقالب للفنان رامز جلال، مضيفة: لا أحب التلاعب بالمشاعر والخداع حتى لو على سبيل الهزار".

تابعت الفنانة نورهان، أدوار الإغراء تلعب دورا كبيرا في صناعة النجم، مضيفة: مش منتظره حد يقدرني ولا أشعر بالظلم عندما أشاهد وجوه جديدة تلعب أدوار كبيرة في الأعمال الفنية، مضيفة: متسامحة مع نفسي جدا ومسامحة الناس كلها".