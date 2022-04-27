عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلاعب بالمشاعر | نورهان : لا أشاهد برامج رامز جلال .. فيديو

نورهان
نورهان

قالت الفنانة نورهان، إن دورها في مسلسل "ابن حلال" لم يتغير والمخرج إبراهيم فخر هو من رشحها للعمل.

 وأكدت "كنت سعيدة بالعمل ككل ، والفنان محمد رمضان سلم عليا في أول يوم تصوير وقالي فخور بمشاركتك في المسلسل".

وأضافت الفنانة نورهان  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا أشاهد برامج المقالب للفنان رامز جلال، مضيفة: لا أحب التلاعب بالمشاعر والخداع حتى لو على سبيل الهزار".

تابعت الفنانة نورهان، أدوار الإغراء تلعب دورا كبيرا في صناعة النجم، مضيفة: مش منتظره حد يقدرني ولا أشعر بالظلم عندما أشاهد وجوه جديدة تلعب أدوار كبيرة في الأعمال الفنية، مضيفة: متسامحة مع نفسي جدا ومسامحة الناس كلها".

نورهان ابن حلال محمد موسى خط احمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 26..السيسي: نرفض أي محاولة لتوريط الجيش في صراعات خارجية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

ترشيحاتنا

الاختيار 3 الحلقة 26.. خيرت الشاطر: هندافع عن الشرعية بمقاتلين متمرسين

الحرارة تتجاوز 40 درجة| الأرصاد: منخفض صحراوي جديد يضرب مصر خلال ساعات

بعد عودة محاسب "بطلوع الروح".. المنتج الصباح: أشكر الأجهزة الأمنية في مصر ولبنان.. فيديو

تخفيض 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين ..فيديو

الإدريسي : توجيه للفلاحين بتكوين عائد ومردود اقتصادي من زراعة القمح |فيديو

مايكروسوفت ترصد 240 هجوما سيبرانيا روسيا يساعد على تدمير عشرات الأهداف في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ