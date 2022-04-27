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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكب أمريكي يهرب ماريجونا في الحلوى وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة.. صور

رجال الجمارك
رجال الجمارك

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى ببمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب لعدد من السجائر الإلكترونية والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 982 اشتبه مصطفى فاضل رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أمريكى من أصل يمنى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوما يجب الإفصاح عنه او يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمير حسانين مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد 32  طرد عبارة عن أكياس حلويات مخلوطه بالماريجوانا المخدر وسجائر الكترونية بها زيت مخدر ومعسل مخلوط بالماريجوانا وزجاجات زيت الماريجوانا وزجاجة رذاذ فلفل للدفاع عن النفس مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 100 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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ماريجونا مطار القاهرة الجمارك مطار القاهرة الدولي من السجائر الإلكترونية ون مكافحة المخدرات واشنطن مصلحة الجمارك

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