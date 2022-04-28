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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

النجمة لوسي
النجمة لوسي

قالت النجمة لوسي، إنها تلقت مكالمة من المخرج رؤوف عبد العزيز، يعرض عليها المشاركة في مسلسل انحراف، وعلقت: «أنا اعرف اسم المخرج رؤوف عبد العزيز، وانه ما بيقبلش أي ورق ولا أي ممثلين أو ممثلات، وأعماله ناجحة، لكن ما كنتش أعرف صوته، ونجاح المخرج يحط مين من الممثلين وفين وليه».

وأضافت لوسي خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «المخرج رؤوف عبد العزيز قالي إن عنده 5 حلقات لي، فأنا اتاخدت، فقولتله الموضوع ايه، فأجاب أن الموضوع صعب ويحتاج ممثلة تقدر تعمله، وكان يتحدث بجدية وثقة في انني سأوافق على الدور، وبعد 5 دقائق من المكالمة ولما عرفت ان روجينا هي البطلة قولتله أنا موافقة، فقالي أنا جايلك النهاردة». 

وتابعت لوسي: «قولت للمخرج رؤوف عبد العزيز، أنت بتتكلم على رمضان اللي بعد 10 أيام، هتعمله ازاي، فقالي ما تقلقيش ده شغلي، المهم جالي وحكالي عن دوري في المسلسل وهي أم الشيطان فوزية، فقولتله أنا محتارة وعاوزة أعمل البوستر بشكل تاني غير فوزية، فطيت باروكة شيك، وادينا لمسة للتساؤل هل دي واحدة بلدي أو افرانجي، وكل ده حصل في 5 أو 6 ساعات».

وتابعت لوسي: «سألت المخرج رؤوف عبد العزيز، انت شايف فوزية ازاي يا أستاذ، قالي هي واحدة مفترية ووعايقة والمكياج ما بتشيلهوش، بس أنا كنت بشيل المكياج وأنا نايمة لأني من المدرسة دي، وبعد فترة من التحضير استقررت على الباروكة اللي معمولة بالأكسجين».

وأوضحت لوسي أنها كانت حريصة على تقديم شخصية فوزية في مسلسل انحراف، بطريقة غير فجة، وأخدتها بهدوء مع المايسترو رؤوف عبد العزيز، وأنا قولت المايسترو لأنه من غير ما يشاور بعصايته لازم يكون في المسلسل قائد يقود مشاعرك وأحاسيسك اللي انت مش عارفها، وأنا تجرأت وشيلت حواجبي بالموس عشان اظهر بشكل الشيطان في أحداث المسلسل».

وهنا توقف المخرج رؤوف عبد العزيز، ليكشف تفاصيل جرأة لوسي في إزالة حواجبها بالموس، قائلا: «أنا في نطاق التحضير للشخصية بكون حابب أعيش الممثل جوة الشخصية، وده مارسته مع لوسي ، اللي اتجهت بقوة ناحية الدور وبدأت تتعايش مع الشخصية وتفكر بتفكيرها، لحد ما تفاجأت وأنا رايحلها وهي بتقولي بص بقى أنا شيلت حواجبي بالموس، وأنا كنت عايزها تعيش جوة الشخصية بس مش للدرجادي، لكنها بررت ذلك بأنها تريد عمل حواجب خاصة بشخصية فوزية».

وأضافت لوسي، قائلة: «ده مش جديد عليا لأني كنت بشيل حواجبي وشعري في فوازير رمضان علشان اجسد الشخصيات بشكلها الطبيعي، وأنا جريئة في الحتة دي، وممكن البس حاجات عشان تبين جسم الشخصية بشكل مختلف والشكل بيساعد على الأداء».

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جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

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المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

لوسي تخضع لجلسة تصوير في صدى البلد

خضعت النجمة لوسي، لجلسة تصوير خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، على هامش ندوة مسلسل انحراف، الذي تشارك في بطولته، وهو بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

 

صناع مسلسل انحراف في ضيافة صدى البلد

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة الجمعة 22 أبريل، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي لعام 2022. 

وحضر المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل إسلام غنيم، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي. 

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

لوسي النجمة لوسي انحراف مسلسل انحراف رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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