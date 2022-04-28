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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سيدة.. جرجا بسوهاج تشتعل بالمشاجرات ويقع بها 5 مصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب خمسة أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ في مشاجرتين متفرقتين، بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، الأولى للخلاف على الحد الفاصل بقطعة أرض زراعية، والأخيرة لخلافات الجيرة القائمة بين طرفيها.

وتعود أحداث الواقعة الأولى عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية؛ مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:"زيد ر ع - 33 سنة - عامل - مصاب - أشتباه كسر بعظام الجمجمة، مرزوق ر ع - 40 سنة - عامل - مصاب بجرح قطعي بالعضد الأيمن"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصابين قرر حدوث اصابتها في مشاجرة نشبت بينهما وبين كلا من:"محمود ع م م - 34 سنة- جزار، وشقيقه حسن ع م - 30 سنة- جزار"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض عبارة عن ساطور، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر، وإتهما الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث إصابتهما بسبب خلافات على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية.

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وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة الثانية تلقى مأمور مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:"هشام ع م ع - 35 سنة - عامل - مصاباً برش خرطوش بالوجه، محمد ع م - 30 سنة - عامل - مصاب برش خرطوش بالقدم اليمني والوجه، ابتسام ا ا - 19 سنة - ربه منزل - مصابة برش خرطوش بالفخذ الأيمن"، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبالانتقال والفحص وبسؤالهم، اتهما كلا من:"عمر ن ع ا- 26 سنة- سائق، وناصر ع ا - 55 سنة- مزارع"، الطرفان يقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليهم بأسلحة خرطوش، كان بحوزة الأول؛ لخلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الأخر واتهم الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما أدى لحدوث إصابتهم، بسبب خلافات الجيرة.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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