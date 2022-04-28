البيت الأبيض: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، وذلك بقطعها إمدادات الغاز، وذلك ردا على قرار موسكو وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا،

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحف، أمس الخطوة الروسية بالمتوقعة.

بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن إعلان شركة جازبروم وقف تسليم الغاز من جانب واحد هو استفزاز من الكرملين لابتزاز الأوروبيين.

وأضافت دير لاين "ليس من المستغرب أن يستخدم الكرملين الوقود الأحفوري لابتزازنا. والمفوضية الأوروبية تستعد لهذا الأمر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. ستكون استجابتنا فورية وسنضمن أن يكون قرار غازبروم أقل تأثيرا على الأوروبيين".

من جهته، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مماوصفه محاولات روسيا لابتزاز أوروبا عبر قطع إمدادات الغاز.

وقال زيلينسكي "هذا الأسبوع بدأت السلطات الروسية جولة جديدة من ابتزاز أوروبا بالطاقة.. قرار قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا هو حجة أخرى تثبت أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يأمل في الحفاظ على أي تعاون اقتصادي طبيعي مع روسيا."

وفي المقابل رد المتحدثُ باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الاتهامات الموجهة إلى روسيا في هذا الصدد ، وقال وإن بلادَه كانت ولا تزال مُوَرِدًا موثوقًا به لموارِد الطاقةِ لعملائها.

وأوضح دميتري بيسكوف "روسيا تتمسك بالتزاماتها التعاقدية.. لا يمكننا الحديث عن أي ابتزاز هنا. تم إخطار مشتري الطاقة الروسية بشروط الدفع الجديدة بوقت طويل. نحن نختلف تمامًا مع هذا التعريف."