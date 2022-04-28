عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، وذلك بقطعها إمدادات الغاز، وذلك ردا على قرار موسكو وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا،

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحف، أمس الخطوة الروسية بالمتوقعة.

بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن إعلان شركة جازبروم وقف تسليم الغاز من جانب واحد هو استفزاز من الكرملين لابتزاز الأوروبيين.

وأضافت دير لاين "ليس من المستغرب أن يستخدم الكرملين الوقود الأحفوري لابتزازنا. والمفوضية الأوروبية تستعد لهذا الأمر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. ستكون استجابتنا فورية وسنضمن أن يكون قرار غازبروم أقل تأثيرا على الأوروبيين".

روسيا: تعليق عضويتنا في هيئة السياحة العالمية "غير شرعي"

وزيرة الخارجية البريطانية: العقوبات جعلت روسيا غير قادرة على تسديد ديونها

من جهته، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مماوصفه محاولات روسيا لابتزاز أوروبا عبر قطع إمدادات الغاز.

وقال زيلينسكي "هذا الأسبوع بدأت السلطات الروسية جولة جديدة من ابتزاز أوروبا بالطاقة.. قرار قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا هو حجة أخرى تثبت أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يأمل في الحفاظ على أي تعاون اقتصادي طبيعي مع روسيا."

وفي المقابل رد المتحدثُ باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الاتهامات الموجهة إلى روسيا في هذا الصدد ، وقال وإن بلادَه كانت ولا تزال مُوَرِدًا موثوقًا به لموارِد الطاقةِ لعملائها.

وأوضح دميتري بيسكوف "روسيا تتمسك بالتزاماتها التعاقدية.. لا يمكننا الحديث عن أي ابتزاز هنا. تم إخطار مشتري الطاقة الروسية بشروط الدفع الجديدة بوقت طويل. نحن نختلف تمامًا مع هذا التعريف."

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض رئيسة المفوضية الأوروبية روسيا البيت الأبيض المفوضية الأوروبية موسكو السلطات الروسية الكرملين المتحدث باسم الكرملين وقف إمدادات الغاز بولندا وبلغاريا شركة جازبروم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ماذا يحدث ليلة القدر ؟.. 10 أمور بين السماء والأرض فيها البشارة

موضوعات متعلقة

روسيا: تعليق عضويتنا في هيئة السياحة العالمية "غير شرعي"

وزيرة الخارجية البريطانية: العقوبات جعلت روسيا غير قادرة على تسديد ديونها

ترشيحاتنا

10 مستندات مطلوبة للإخطار بتأسيس جمعية أهلية.. تعرف عليها

دعاء تيسير العمل والتوفيق .. أدعية وأذكار مجربة رددها بعد الفجر

أسعار الذهب اليوم الخميس 28-4-2022

البيت الأبيض: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح

بحلول عام ٢٠٥٠.. الأعاصير المدمرة تتضاعف في جميع مناطق العالم

بيان شديد اللهجة من الاتحاد الجزائري بشأن لجوء الكاميرون للجنة الأخلاقيات بالفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ