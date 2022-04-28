الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين متضررًا من صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين مع استمرار صعود الدولار بدعم من توقعات بتشديد قوي للسياسة النقدية من الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1887.10 دولار للأونصة بعد أن هبط في و قت سابق من الجلسة إلى 1881.45 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.84% إلى 1888.00 دولارًا للأوقية.

وقفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ يناير 2017 بدعم من توقعات بأن الفيدرالي سيكون أكثر تشديدًا للسياسة النقدية من أقرانه وتدفقات للاستمار الآمن تغذيها مخاوف من تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

الدولار الأمريكي يتوفق على اليورو والمعادن

تراجع اليورو لما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات، إذ ارتفع الدولار اليوم وسط مخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

وهبط اليورو لأقل مستوى في خمس سنوات مسجلا 1.05890 دولار بعد أن قالت GAZprom إنها ستقطع إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في الثالث والرابع من مايو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.50% إلى 23.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.55% إلى 915.64 دولار، وارتفع البلاديوم 0.88% إلى 2205.60 دولار.