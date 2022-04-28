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رئيس التحرير
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أخبار البلد

في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

وزير القوى العاملة: كورونا أثبت للعالم أن إجراءات السلامة ضرورة حتمية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قال فيها، إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) التي اجتاحت العالم منذ سنتين وما زالت حتى  الآن، وتركت أثارها الاقتصادية والاجتماعية بصمات عميقة علي العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية، وفي الاقتصاد غير المنظم، والانخفاض غير المسبوق في النشاط الاقتصادي وساعات العمل،  ما هي إلا رسالة للبشرية توضح للجميع الدور الحاسم لأنظمة الصحة والسلامة المهنية، والحاجة لبناء نظام صحة وسلامة مهنية قوي ومرن في آن واحد لحماية العمال وأسرهم والمجتمع ككل، في الطوارئ والأزمات.

وأكد سعفان، أن السلامة والصحة المهنية هي منهج حياة يجب أن نتبعه جميعا فى  المنزل أو فى وسائل المواصلات، ولا سيما فى بيئة العمل.

وأوضح وزير القوي العاملة، أن 28 أبريل من كل عام هو اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية،  هذا اليوم ربطته الحركة النقابية في العالم  للاحتفال بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، ومنذ عام 1996 أصبح ذلك التاريخ  بمثابة نقطة انطلاق  نحو تعزيز بيئة عمل لائقة صحية آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية.

ووجه الوزير في هذا اليوم  الشكر لجميع العاملين بصفة عامة، والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وأخصائي وفني السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بصفة خاصة،  لما يبذلونه من  دور أساسي وفعال فى مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، فى مكان العمل.

وقال: “إن الشكر ممدود لجميع أصحاب الأعمال  الملتزمين بتنفيذ واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووضع سياسات لها داخل منشآتهم ومنحها أهمية عالية وتطبيقها دائما قبل وفي أثناء وبعد جائحة كورونا”.

ولفت الوزير إلى الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو السلامة والصحة المهنية والعمل بمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع فئات الشعب.

وأضاف أن  دور وزارة القوى العاملة هو تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة والصحة العامة، وأن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بالسلامة والصحة، وأن يحافظ عليهما لأنهما هبة ونعمة من الله للبشر، فيجب علينا جميعا حكومة وشعب ومجتمع أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو بناء جيل يعي إجراءات السلامة والصحة العامة ويتصرف بطريقة آمنة وصحيحة في جميع جوانب الحياة.

وأكد أن رسالة وزارة القوى العاملة هى تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لضمان الوصول إلى نتائج مرضية، وذلك لأن معرفة الأخطار والمخاطر التى يواجهها الإنسان أثناء حياته اليومية أو بسببها  وطرق التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يدعم قدراته ووعيه فى مختلف الأنشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة العامة.

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في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وزير القوى العاملة محمد سعفان كورونا يثبت للعالم إجراءات السلامة ضرورة حتمية فى جميع جوانب الحياة

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