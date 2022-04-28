أوقاف الوادي الجديد: 190 إماما يؤدون صلاة التهجد على مستوى المحافظة

أعلن الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف في الوادى الجديد، أنه تم إعطاء التعليمات إلى 190 أماما على مستوي المحافظة لأداء صلاة التهجد، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة التهجد في المساجد الكبرى والجامعة بداية من ليلة 27 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أن المساجد خصصت الصلاة وليس الاعتكاف وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، حيث إن صلاة التهجد من النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهى من السٌنن التى وردت عن النبى صلى الله عليه وسلّم، حيث أمره الله سبحانه وتعالى فى سورة المزمل بقيام الليل قائلاً: "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا".

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واكد شاهين أن صلاة التهجد تكون فى الوقت ما بعد صلاة العشاء، وهى آخر الصلوات التى يؤديها المسلم فى الليل وحتى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر، ويقال إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل، وثبت عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: (ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) (متفق عليه).