محافظ الوادي الجديد: توريد 47 ألفا و279 طنا من القمح حتى الآن

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن إجمالي ما توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ ٤٧ ألف ٢٧٩ طن سواء ما تم تخزينه بصوامع وشون المحافظة أو خارجها.



وأشار الزملوط إلى توفير كافة التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد وصرف المستحقات المالية خلال ٤٨ ساعة بحد أقصى طبقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، مع التشديد على إجراءات حظر نقل الأقماح بين المراكز أو خارج المحافظة، مؤكدًا على مبادرة المحافظة لمنح حوافز مجزية لموردي القمح من صغار المزارعين والمستثمرين.

اقرأ أيضا:



هذا ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح هذا العام ٩١٤ ألف ٦٣٣ طن.