فوائد صحية عديدة لزيت اللوز .. تعرف عليها

فوائد صحية عديدة لزيت اللوز فهو يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم ، ومفيد للشعر وتقليل الالتهابات ، وتحسين صحة الجهاز الهضمي بجانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث

1- خفض مستوى الكوليسترول:

زيت اللوز غني جدًا بالألياف الغذائية وفيتامين هـ والدهون غير المشبعة ، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

أثبتت الدراسات أن استهلاك زيت اللوز يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول السيئ ، مثل كوليسترول LDL وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد و يحتوي أيضًا على الحديد والبوتاسيوم .

2- مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

لا يساعد زيت اللوز فقط في تقليل مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم ، وهو السبب الرئيسي لمشاكل القلب المختلفة ، ولكنه يساعد أيضًا في تقليل الالتهابات المزمنة ، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

3-الوقاية من مرض السكري:

زيت اللوز غني جدًا بالألياف الغذائية ، وهو مفيد جدًا لصحتنا العامة ويساعد أيضًا على الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري ، لأن الألياف تساعد على تحسين إنتاج الهرمونات

4-يعزز الوزن الصحي:

زيت اللوز غني بالدهون والألياف الغذائية ، وهي مفيدة جدًا للتحكم في وزن الجسم. تساعد الألياف في الحفاظ على معدتنا ممتلئة لفترة طويلة من الأوقات ، كما أن الألياف تتحكم في رغبتنا في تناول الطعام مرارًا وتكرارًا ، فهي السبب الرئيسي للسمنة.