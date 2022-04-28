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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد صحية عديدة لزيت اللوز .. تعرف عليها

زيت اللوز
زيت اللوز

فوائد صحية عديدة لزيت اللوز فهو يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم ، ومفيد للشعر  وتقليل الالتهابات ، وتحسين صحة الجهاز الهضمي بجانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث

1- خفض مستوى الكوليسترول:

زيت اللوز غني جدًا بالألياف الغذائية وفيتامين هـ والدهون غير المشبعة ، المفيدة  لصحة القلب والأوعية الدموية. 

أثبتت الدراسات أن استهلاك زيت اللوز يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول السيئ ، مثل كوليسترول LDL وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد و يحتوي أيضًا على الحديد والبوتاسيوم .

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2- مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

لا يساعد زيت اللوز فقط في تقليل مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم ، وهو السبب الرئيسي لمشاكل القلب المختلفة ، ولكنه يساعد أيضًا في تقليل الالتهابات المزمنة ، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. 

3-الوقاية من مرض السكري:

زيت اللوز غني جدًا بالألياف الغذائية ، وهو مفيد جدًا لصحتنا العامة ويساعد أيضًا على الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري ، لأن الألياف تساعد على تحسين إنتاج الهرمونات 

4-يعزز الوزن الصحي:

زيت اللوز غني بالدهون والألياف الغذائية ، وهي مفيدة جدًا للتحكم في وزن الجسم. تساعد الألياف في الحفاظ على معدتنا ممتلئة لفترة طويلة من الأوقات ، كما أن الألياف تتحكم في رغبتنا في تناول الطعام مرارًا وتكرارًا ، فهي السبب الرئيسي للسمنة. 

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