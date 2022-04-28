عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تقرر الاشتراك بصندوق رعاية هيئة التدريس بالتعليم العالي

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على  اشتراك الجامعة فى صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد البحثية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفئات العمرية من 50 عاما فأكثر كمرحلة أولى.

 

و وافق المجلس، على قضاء المعيد بكلية التمريض سنة تدريبية منذ استلامه العمل كـ معيد كل فى تخصصه بالمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادى بقنا ، لصقل مهاراته العملية بجانب قيامه بمتابعة طلاب الكلية أثناء التدريب العملي والإشراف والمتابعة علي طلاب الامتياز ، على أن يتم التطبيق على كل من قام باستلام العمل اعتبارا من شهر فبرابر 2022.

 

بالتعاون بين جنوب الوادى والتموين.. انطلاق مبادرة "نساعد بعض" لتوفير الخبز بقنا

أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم حفل إفطار جماعيا بجامعة جنوب الوادي

 

و أشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس استعرض  مشاركة الجامعة في جائزة التميز الحكومي و تطوير منظومة التدريب في الجامعة وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني لمراكز التدريب.


ووافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ للدكتور جمال عبدالحميد الصغير، بكلية الطب  وعلى منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكتور جاد سيد جاد عبدالجليل بكلية الطب.

 

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتور عمر محمد الصغير عبد الرحيم والدكتور أحلام محمد صبره على بكلية الطب و على منح اللقب العلمى للدكتور ميرفت أحمد بدوى والدكتور زينب عبد الخالق مرعى، محمود لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم والدكتور عاطف فتحى على محمود بكلية الطب والدكتور محمد أبو الحمد إبراهيم حسين بكلية الصيدلة والدكتور حسن محمود عبداللطيف بكلية الطب البيطرى.

 

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من: الدكتورة دعاء جابر حسين خليفة والدكتورة صفاء علي عبد الهادي على والدكتورة فاطمة معاوية محمود محمد والدكتورة منال محمد بكرى حسن بكلية التربية النوعية و الدكتور محمد حسن محمد غانم والدكتور محمود أحمد المصطفى بكلية التربية الرياضية و الدكتور أسامة أحمد محمد على والدكتور أحمد حمدي محمد شمس الدين بكلية الطب و الدكتور أحمد بديوى خليفة والدكتور أحمد إسماعيل محمد على بكلية الهندسة.

 

ووافق المجلس، على منح درجة الدكتوراه لعدد 17 طالب و درجة الماجستير لـ 24 طالب من مختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور ابريل 2022 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية"الكيمياء الحيوية و كيمياء الأغذية - مراقبة الأغذية'' وعددهم ١١ طالب وطالبة بكلية الطب البيطرى.


وعلى منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور فبراير 2022 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية" بنظام التعليم المفتوح  - برنامج جنوب الوادى"شعبة" المحاسبة والحاسبات" فرع قنا وعددهم 8 طالب وطالبة  بكلية التجارة.

 

وعلى منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور فبراير 2022 درجة الليسانس فى الحقوق شعبة العلوم القانونية" بنظام التعليم المفتوح" فرع قنا و الغردقة وعددهم 13 طالب وطالبة بكلية الحقوق.

 

 

جامعه جامعة جنوب الوادي قنا التمريض التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة الحرارة والعظمى تتجاوز 43 درجة

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم حفل إفطار جماعيا بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة قنا ووكيل الصحة يطمئنان على حالة السياح المصابين بالطريق الصحراوى

ترشيحاتنا

محمد محيي: صوتي مسرسع والناس قالت زي العيال.. ويكشف سر عدم زواجه

البورصة : انتهاء مهلة التعامل بنظام القبول الآلي للأوامر لـ 15 شركة

"التجارة": 9.2 مليار دولار حجم الصادرات غير البترولية خلال 3 شهور بزيادة 20%

الإحصاء: 69.2% نسبة العاملين بأجر دائم في مصر عام 2021

التعليم تعلن شروط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة بلجان الشهادة الإعدادية 2022

بعد تويتر.. إيلون ماسك يخطط لشراء أكبر شركة مشروبات غازية لإضافة الكوكايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ