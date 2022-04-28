جامعة جنوب الوادي تقرر الاشتراك بصندوق رعاية هيئة التدريس بالتعليم العالي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على اشتراك الجامعة فى صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد البحثية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفئات العمرية من 50 عاما فأكثر كمرحلة أولى.

و وافق المجلس، على قضاء المعيد بكلية التمريض سنة تدريبية منذ استلامه العمل كـ معيد كل فى تخصصه بالمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادى بقنا ، لصقل مهاراته العملية بجانب قيامه بمتابعة طلاب الكلية أثناء التدريب العملي والإشراف والمتابعة علي طلاب الامتياز ، على أن يتم التطبيق على كل من قام باستلام العمل اعتبارا من شهر فبرابر 2022.

و أشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس استعرض مشاركة الجامعة في جائزة التميز الحكومي و تطوير منظومة التدريب في الجامعة وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني لمراكز التدريب.



ووافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ للدكتور جمال عبدالحميد الصغير، بكلية الطب وعلى منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكتور جاد سيد جاد عبدالجليل بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتور عمر محمد الصغير عبد الرحيم والدكتور أحلام محمد صبره على بكلية الطب و على منح اللقب العلمى للدكتور ميرفت أحمد بدوى والدكتور زينب عبد الخالق مرعى، محمود لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم والدكتور عاطف فتحى على محمود بكلية الطب والدكتور محمد أبو الحمد إبراهيم حسين بكلية الصيدلة والدكتور حسن محمود عبداللطيف بكلية الطب البيطرى.

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من: الدكتورة دعاء جابر حسين خليفة والدكتورة صفاء علي عبد الهادي على والدكتورة فاطمة معاوية محمود محمد والدكتورة منال محمد بكرى حسن بكلية التربية النوعية و الدكتور محمد حسن محمد غانم والدكتور محمود أحمد المصطفى بكلية التربية الرياضية و الدكتور أسامة أحمد محمد على والدكتور أحمد حمدي محمد شمس الدين بكلية الطب و الدكتور أحمد بديوى خليفة والدكتور أحمد إسماعيل محمد على بكلية الهندسة.

ووافق المجلس، على منح درجة الدكتوراه لعدد 17 طالب و درجة الماجستير لـ 24 طالب من مختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور ابريل 2022 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية"الكيمياء الحيوية و كيمياء الأغذية - مراقبة الأغذية'' وعددهم ١١ طالب وطالبة بكلية الطب البيطرى.



وعلى منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور فبراير 2022 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية" بنظام التعليم المفتوح - برنامج جنوب الوادى"شعبة" المحاسبة والحاسبات" فرع قنا وعددهم 8 طالب وطالبة بكلية التجارة.

وعلى منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور فبراير 2022 درجة الليسانس فى الحقوق شعبة العلوم القانونية" بنظام التعليم المفتوح" فرع قنا و الغردقة وعددهم 13 طالب وطالبة بكلية الحقوق.