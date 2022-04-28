الرئيس يوجه بتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال بالتنسيق مع "لاكتو مصر"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي

وقد وجه الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع "لاكتو مصر" لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وقد تم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة "لاكتو مصر"، والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها.