البحرين: منح مصر صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية والجوية

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد انعاشاً إيجابياً في العديد من المجالات الأمر الذي يؤكد دائما متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأن هذه الخطوة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا الجانب.



جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم الخميس سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى مملكة البحرين ياسر شعبان، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) .

وجرى خلال الاجتماع تسليم السفير نص الاتفاقية Bahrain sea to air logistics والتي تم بموجبها منح جمهورية مصر العربية صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، الأمر الذي يتيح للشركات المصرية الحصول على شهادة اعتماد رسمية كمشغل معتمد .



كما تم استعراض العديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، بالإضافة إلى البحث في كافة القضايا موضع الاهتمام المشترك.