اليابان تتعهد بوقف استيراد الفحم الروسي في أقرب وقت

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بوقف استيراد الفحم الروسي في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه اتفق مع ألمانيا على اتخاذ موقف حازم من الحرب على أوكرانيا.

وحسب شبكة "العربية"، أكد كيشيدا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ما يمكن فعله لأوكرانيا ضمن ما يسمح به القانون الياباني، مضيفًا أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا على رفض أي تغيير في الوضع القائم ببحر الصين الجنوبي،

من جانبه، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم اليابان لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، حسب شبكة "دويتشه فيله".

وقال شولتس اليوم الخميس، خلال منتدى حوار لغرفة التجارة الخارجية الألمانية باليابان في طوكيو: "منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا وقفت اليابان بصفتها شريكاً بمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم (G7) بوضوح وحسم بجانب أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع المستشار الألماني أن توجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى قمة إدارة الأزمات الخاصة بمجموعة السبع في بروكسل في مارس الماضي كان أكثر من مجرد لفتة سياسية، وقال: "لأنه صار واضحاً من خلال ذلك: الديمقراطيات القوية اقتصادياً بالعالم تتكاتف سوياً".

وأشار شولتس إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقع هذا التكاتف، موضحا: "نعلم جميعاً أن هذه الحرب ليست موجهة ضد أوكرانيا وحدها، حيث يتسبب جيش بوتين في معاناة ودمار لا يمكن تصورهما".

كما حذر شولتس من الانغلاق وتقويض العولمة في ظل العواقب الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك لأجل الاقتصاد العالمي.

وأضاف شولتس أن التطورات الأخيرة مثل أزمات الديون والاغلاق والتضخم والحرب تظهر أن "التجارة الحرة والمنافسة الحرة والأسواق المفتوحة ليست أموراً بديهية".