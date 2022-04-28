عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ناعمة.. نور عمرو دياب بدون مكياج في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت نور عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نور عمرو دياب بإطلالة ناعمة بدون مكياج ،  مما أثار إعجاب متابعيها 

بصورة رومانسية.. نور عمرو دياب وخطيبها في أحدث ظهور لهما

نور عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

يذكر أنه بعد أقل من ستة أشهر، تستعد  نور عمرو دياب للزواج من حبيبها كيران ، واللذان أعلنا خطبتهما في شهر أغسطس الماضي، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام صورها مع خطيبها وأعلنت رسمياً خطبتها، ثم فاجئت أول أمس متابعيها باستعدادها للزفاف قريبا من خلال صور جديدة على إنستجرام .

كما نشرت ابنة عمرو دياب، صور جديدة لها على انستجرام، وظهرت نور عمرو دياب ، مع خطيبها وهو يقدم الخاتم لها وعلقت قائلة : " الجنة على الأرض حاليًا… في وضع التخطيط لحفل الزفاف ".

 

إطلالات نور عمرو دياب إطلالة نور عمرو دياب صور نور عمرو دياب اخبار نور عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

سنن مهجورة في ليلة القدر.. 10 أعمال يغفلها الكثيرون حان أوانها

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة الحرارة والعظمى تتجاوز 43 درجة

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ترشيحاتنا

موعد صلاة العيد .. اعرف توقيتها بالقاهرة والمحافظات وكيفية أدائها وعدد التكبيرات

سوبر اليد.. أشواط إضافية ورميات الـ7 أمتار بين الأهلي والزمالك حال استمرار التعادل

بأسعار مخفضة.. طرح الكعك والبسكويت والسلع الغذائية بمنافذ الزراعة المتنقلة

منطقة «خيرسون" في أوكرانيا تعتمد الروبل الروسي كعملة رسمية

وفاة مينو رايولا أشهر وكيل لاعبين في العالم عن عمر يناهز 54 عامًا

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

محمد محيي: صوتي مسرسع والناس قالت زي العيال.. ويكشف سر عدم زواجه

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ