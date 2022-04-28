إطلالة ناعمة.. نور عمرو دياب بدون مكياج في أحدث ظهور

نشرت نور عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نور عمرو دياب بإطلالة ناعمة بدون مكياج ، مما أثار إعجاب متابعيها

يذكر أنه بعد أقل من ستة أشهر، تستعد نور عمرو دياب للزواج من حبيبها كيران ، واللذان أعلنا خطبتهما في شهر أغسطس الماضي، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام صورها مع خطيبها وأعلنت رسمياً خطبتها، ثم فاجئت أول أمس متابعيها باستعدادها للزفاف قريبا من خلال صور جديدة على إنستجرام .

كما نشرت ابنة عمرو دياب، صور جديدة لها على انستجرام، وظهرت نور عمرو دياب ، مع خطيبها وهو يقدم الخاتم لها وعلقت قائلة : " الجنة على الأرض حاليًا… في وضع التخطيط لحفل الزفاف ".