العمل بالمواعيد الصيفية عدا الخميس والجمعة..أوقات عمل شركات الاتصالات خلال أيام العيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك،وبدء العمل بمواعيد العمل الصيفية.



وأشار الجهاز إلى أن أول أيام عيد الفطر إجازة لكافة منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ .



وأضاف أنه اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد الصيفية طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.



ولفت إلى أن يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء ، أما يوم الجمعة فمن الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.