ما هي الجمعة اليتيمة؟.. هل صلاتها تكفر عنك الفوائت؟.. أسرار يغفلها الكثيرون

ما هي الجمعة اليتيمة ؟ .. سؤال يتردد كثيراً بالتزامن مع آخر جمعة من شهر رمضان، فـ ما هي الجمعة اليتيمة ؟، وما حقيقة أنها تكفر عن المسلم ما فاته من صلوات وأنها تشفي المريض وتحقق كثيراً من المعجزات.

ومن خلال التقرير التالي نجيب على سؤال ما هي الجمعة اليتيمة ؟، وحقيقة ما يشاع حولها من أمور.

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان

ما هي الجمعة اليتيمة ؟

يوم الجمعة هو خير الأيام وأفضلها على الإطلاق، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وأكد على فضله القرآن والسنة المطهرة فكانت له تسميته الخاصة وصلاته المفروضة، إلا أنه مع نهاية شهر رمضان يكثر ترديد مصطلح الجمعة اليتيمة والجمعة الحزينة، وفي بيانها تقول الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد شرعًا ما يسمى بـ«الجمعة اليتيمة»، منوهة بأنها ما هي إلا عادات توارثوها ولكن لا يوجد في الشرع ما يسمى بذلك.

وأوضحت «الحنفي» لـ«صدى البلد» أن بعض المسلمين يطلقون على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك عدة تسميات، ولكن يبقى أشهرها «الجمعة الحزينة» أو «الجمعة اليتيمة» في إشارة من البعض بأن لا تتكرر مرة أخرى في شهر رمضان المبارك، مشددة على أنه لا فرق بين الجمعة الأولى والثانية والثالثة من شهر رمضان الكريم.

وذكر العلماء أن آخر جمعة في رمضان ليس لها خصوصية عن باقي أيامه شهر رمضان المبارك، ولا يتعلق بها شيء من أمر شفاء الأمراض، كما يعتقدون في الجمعة اليتيمة، ولا شيء من خصوصيات العبادة كذلك.

وقد أرجع بعض المؤرخين أرجع تسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالجمعة الحزينة أو اليتيمة، بسبب بعض الأحداث المؤلمة التي وقعت في آخر جمعة في شهر الصيام على مدار التاريخ، ولعل أشهرها يوم الجمعة 25 /2 /1994 حيث وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي ضد المصلين المسلمين في القدس مع فجر آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك.

ما هي الجمعة اليتيمة ؟

ويذكر في شأن الجمعة اليتيمة أن سبب التسمية يعود إلى ما اعتادت عليه مصر من حضور الخلفاء والملوك والأمراء واحتفائهم بصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كعادة سجلها التاريخ الإسلامي من عصر الدولة الفاطمية وحتى بداية الجمهورية، حيث يجتمع الناس لأدائها بجامع عمرو بن العاص، وكان الخليفة الفاطمي يصلي أيام الجمع الأربعة بمساجد مختلفة من بينها مسجد الحاكم والذي عُني خلال تلك الحقبة باستقبال الجمعة الثانية، والجامع الأزهر الذي اختص بالجمعة الثالثة، فيما كانت الرابعة واليتيمة من نصيب مسجد عمرو، فكان يصرف له من خزانة المال التوابل الند وماء الورد والعود برسم بخور الموكب وعقب الصلاة يذاع بلاغ رسمي - عُرف بسجل البشارة.



حيث إذا ما كانت الجمعة الرابعة ركب إلى الجامع العتيق "جامع عمرو"، وزين له أهل مصر من الجامع الطولوني إلى جامع عمرو تحت إشراف والي القاهرة ووالي الفسطاط، ويركب الخليفة من القصر سائراً في الشارع الأعظم حتى يصل إلى الجامع العتيق، فيؤدي صلاة الجمعة طبقاً للمراسيم التي اتبعت في جامع الحاكم، فإذا قضيت الصلاة عاد إلى قصره، وفي خلال ذلك كله لا يمر بمسجد إلا أعطى أهله ديناراً على كثرة المساجد في طريقه.

واحتفظت مصر بإقامة الجمعة الأخيرة في جامع عمرو قبل أن تتنقل بين الحاكم وغيره من مساجد مصر القديمة مدة 30 عاماً نتيجة ما طرأ عليه من تخرب وإهمال، حتى أتم مراد بك إصلاحه عام 1897ميلادي، 1212 هجري، لتعود إليه آخر أداء الجمعة اليتيمة حتى أبطلت هذه العادة نهائياً عن مسجد عمرو منذ عام 1954م وإلى اليوم.

هل الصلاة في آخر جمعة في رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة ؟

حذرت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر وتداول رواية «الصلاة في آخر جمعة في رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة»، مؤكدة أنها ليست حديثًا نبويًا وباطلة، مطالبة بضرورة حذفها وتنويه الآخرين إلى عدم صحتها.



وأضافت الإفتاء، أن هذه الرواية وضعها الكذابون الذين يفترون على الدين، مشددة على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.



وأفادت: فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن -قليلة كانت أو كثيرة- أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.



وتابعت: وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الصلاة الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الخطَّابي: "ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء". اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.

الدعاء

دعاء آخر جمعة فى رمضان مكتوب

يارب في ليلة يوم الجمعة من رمضان ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.

في هذه الجمعة من رمضان اللهم أني أسألك تفريجا لكل هم واستجابه لكل دعاء وشفاء للمريض وغفران لكل ذنب ورزقا لكل محتاج الحمد لله على نعمة الاسلام.

اللهم ارفَع اسَمي واسَم والدي ووالدَتِي وأهِلي وأقِربآئي وأحبائي وأصدقائي وكل منْ له حَق علي وجميع المسلمين مع قَائمَة العُتَقاء مِنْ النَار فى هذه الجمعة وهذا الشهر المبارك.

يا رب في ليلة أخر جمعة من رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.

اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شيء رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفرلي ولوالدي وجميع أهل بيتي ولمن قرأ دعائي ووالديه والمؤمنين يا من لا تضيع عنده الودائع .

دعاء آخر جمعة من رمضان مستجاب

مع يوم الجمعة في رمضان اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة ووالدينا وجميع المسلمين أمواتا وأحياء.

ربي انها يوم الجمعة من رمضان أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وولوالديكم وكل عزيز لديك.

اللهم اجعلها خيرا وبركة وفرجا وسعادة ورحمة على الجميع. مع صباح هذه الجمعة في رمضان اللهم لا تدع في قلوبنا أمنيّة إلا وأحييتها بقدرتك يا كريم وأرزقنا خير الأقدار وأرضِنا بها يارب.

دعاء أخر جمعة من رمضان مكتوب وفي أخر جمعة في رمضان اللهم إجعلني أبكي فرحًا من حلم ظننته مستحيلًا فتحقق.

ربي مع صباح أخر جمعة في رمضان تمم امورنا القادمة على خير وحقق لنا ما نتمنى وأبعد عنا شر الحاسدين ف أنت خير الحافظين.

«اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».

«اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين».

«اللهم اجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».