فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

أعلن تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف على مشروع «سينما الشعب» طرح فيلم أحمد حلمي “واحد تاني” أول أيام عيد الفطر في إحدى دور العرض التابعة لقصور الثقافة بسعر تذكرة 40 جنيها فقط.

فيلم واحد تاني لاحمد حلمي

وقال تامر عبد المنعم، لـ “صدى البلد”، إن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في أربعة محافظات بـ 5 دور عرض.

مشروع سينما الشعب

يهدف المشروع لتنفيذ مبدأ العدالة الثقافية التي تعد أحد محاور عمل وزارة الثقافة، ونشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة، ويعد إضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الإبداعية التي تقدم في المواقع الثقافية.

ويبرز إيمان الدولة بدور الفنون والثقافة وتأثير القوى الناعمة فى تشكيل الوعي العام، ويأتى ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، حيث يتيح الفرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع، ويفتح آفاقا وأسواقا جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم إلى داخل الوطن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.