عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"حكايات النيل مستورة" لفرقة تجارب نوعية مغاغة 

صدى البلد

انطلقت ليالى العرض المسرحى "حكايات النيل مستورة" لفرقة تجارب نوعية مغاغة، والذي يستمر حتى29أبريل الجارى، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من صلاح فرغلى، محمود حامد، رنا عبد القوى، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أحمد السيد، وجمهور غفير من مثقفى وأبناء مغاغة محبى الفنون.

وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية،  مدير عام الإدارة العامة للمسرح، وفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

موروث شعبي

والعرض من تأليف محمد سيد عمار، وإخراج جمعه محمد جمعه، ألحان مدحت نظير، ويتناول العرض قصة حب بين حسان من الفلاحين ومستورة من العرب ورفض العرب زواج مستورة من الفلاح حسان وتنتهي القصة بموت حسان ضربا بالنار من العرب لخروج مستورة مع حسان وحدوث ثأر بين العرب والفلاحين، وحيث إن التراث الشعبى مليء بالحكايات التى تتناقلها الأجيال، ومازال المسرح حريصا على نقل الموروث الشعبى بصورة جمالية وإبداعية، ليظل هذا التراث حيا فى وجدان المجتمع.

إيناس عبد الدايم قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة رئيس الإدارة المركزية إقليم وسط الصعيد الثقافي الفنان هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

عاجل.. عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب في مصر وبعض دول العالم

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

"عشرة بلدى" عرض مسرحي بقصر ثقافة قنا.. و"اغتصاب" في المحلة الكبرى

دار الشروق تعلن عن قرب صدور رواية "قبل النكسة بيوم" للدكتورة إيمان يحيى

إمارة الشارقة تختتم فعالياتها الثقافية الرمضانية بمختارات شعرية

ثقافة أبوتيج تروي السيرة الهلالية في العرض المسرحي "التخوت السبعة الكبيرة"

لجنة الفرز بملتقى الخط العربي تنتهي من اختيار المشاركين بالدورة السابعة

وزيرة الثقافة تشهد عرض البردة للبوصيري بمركز الإبداع

رحيل التشكيلية حنان الشيخ عن عمر يناهز 49 عامًا

ختام فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية لبرنامج رمضانيات بأسيوط

ترشيحاتنا

روسيا تحظر رئيس الوزراء الكندي وعددا من وزرائه دخول البلاد

الزمالك يفوز على المصري 2-1 ويواصل تصدره للدوري الممتاز

جسم مشبوه يثير الذعر في مطار بن جوريون الإسرائيلي.. فيديو

استعدادا لـ عيد الفطر..الزراعة: ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية بمنافذ الوزارة..فيديو

ناميبيا : نتطلع إلى المزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات

الزمالك يقلب تأخره للتقدم 2-1 على المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

فيديو

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ