انطلقت ليالى العرض المسرحى "حكايات النيل مستورة" لفرقة تجارب نوعية مغاغة، والذي يستمر حتى29أبريل الجارى، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من صلاح فرغلى، محمود حامد، رنا عبد القوى، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أحمد السيد، وجمهور غفير من مثقفى وأبناء مغاغة محبى الفنون.

وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، وفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.



موروث شعبي



والعرض من تأليف محمد سيد عمار، وإخراج جمعه محمد جمعه، ألحان مدحت نظير، ويتناول العرض قصة حب بين حسان من الفلاحين ومستورة من العرب ورفض العرب زواج مستورة من الفلاح حسان وتنتهي القصة بموت حسان ضربا بالنار من العرب لخروج مستورة مع حسان وحدوث ثأر بين العرب والفلاحين، وحيث إن التراث الشعبى مليء بالحكايات التى تتناقلها الأجيال، ومازال المسرح حريصا على نقل الموروث الشعبى بصورة جمالية وإبداعية، ليظل هذا التراث حيا فى وجدان المجتمع.