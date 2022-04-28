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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الأولاد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من  بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز.

واستحوذ فريق تشيلسي علي الكرة بنسبة 65٪ مقابل 35 ٪ لصالح مانشستر يونايتد.

وجاء التشكيل الرسمي لمباراة كالتالي :

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمي : ميندي

الدفاع: أزبيليكويتا – سيلفا – روديجير – جيمس.

الوسط: جورجينيو – كانتي – ألونسو – ماونت.

الهجوم: هافيرتز – فيرنر.

تشكيل مانشستر يونايتد
دي خيا- ليندلوف- رونالدو- راشفورد- فيرنانديز- فاران- دالوت- تيليس- ماتيتش- إيلانجا- ماكاتوميناي.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

ويسعى فريق مانشستر يونايتد خلال المباريات المتبقية له في الدوري، إلى الفوز من أجل الدخول في المربع الذهبي.

كما يسعى فريق مان يونايتد إلى العودة إلى سلسلة الانتصارات، وذلك بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام أرسنال وليفربول في الدوري.

بينما يحاول فريق تشيلسي تثبيت أقدامه في المركز الثالث حتى يُسمح له باللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أرسنال الرابع.

أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع.

تشيلسي مانشستر يونايتد ترافورد الدوري الإنجليزي

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