ناميبيا : نتطلع إلى المزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات

التقى السفير وائل لطفي، سفير جمهورية مصر العربية في وندهوك، نائبة رئيس الوزراء وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية "نيتومبو ناندي-ندايتوا"، حيث ناقش الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية.



واستعرض الجانبان مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب السفير المصري عن حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع ناميبيا في مختلف المجالات، لاسيّما تلك التي تلبي أولوية خاصة لناميبيا في برامجها التنموية مثل مجالات الصحة والزراعة والتدريب.

كما تم أيضاً استعراض برامج رفع قدرات الكوادر الناميبية العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية مثل التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين الناميبيين.



ومن جانبها، أعربت المسئولة الناميبية عن امتنانها للدعم الكبير الذي تقدمه مصر لبلادها في مختلف المجالات، معربة عن تطلعها إلى المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.