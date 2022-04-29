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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة موديرنا تخطط للحصول على ترخيص لقاح كورونا للأطفال تحت سن الخامسة

مودرنا
مودرنا

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Moderna يوم الخميس إنها قدمت طلبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ في الولايات المتحدة للقاح Covid-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر والأطفال دون سن 6 سنوات.

الأطفال الصغار جدًا هم المجموعة الوحيدة التي لم تتأهل بعد للحصول على لقاح Covid-19 في الولايات المتحدة وفي معظم البلدان - وهو مصدر قلق لكثير من الآباء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسل “نعتقد أن هذا اللقاح سيكون قادرًا على حماية هؤلاء الأطفال بأمان من SARS-CoV-2 ، وهو أمر مهم جدًا في معركتنا المستمرة ضد Covid-19 وسيحظى بترحيب خاص من قبل الآباء ومقدمي الرعاية”.

وفي مارس، أعلنت الشركة عن نتائج تجربة أظهرت أن نظام اللقاحين آمن وأنتج استجابة مناعية قوية.

وتضمنت التجربة 4200 طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات و 2500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى سنتين.

وقالت موديرنا إن الآثار الجانبية كانت بشكل عام خفيفة ومتسقة مع تلك التي تظهر في الفئات العمرية الأكبر سنا.

ومع ذلك، فقد وجدت فعالية منخفضة نسبيًا ، حيث أجريت تجربتها خلال موجة البديل Omicron.

وتم تصميم الجيل الحالي من اللقاحات ضد السلالة الأصلية للفيروس.

وكانت فعالية اللقاح لدى الأطفال من سن 6 أشهر حتى سن عامين 51 في المائة ، وكانت الفعالية 37 في المائة في الفئة العمرية 2 إلى 5 سنوات ، عند قصر التحليل على الحالات المؤكدة فقط إيجابية في اختبار PCR إيجابي.

قالت موديرنا إن هذه كانت مماثلة لتقديرات فعالية اللقاح لدى البالغين أثناء استخدام أوميكرون ، كما أنها تدرس حاليًا الجرعات المعززة لجميع مجموعات الأطفال. 

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