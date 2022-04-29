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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الأمن والتعاون الأوروبي" تنهي عمل بعثتها في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت أكبر هيئة أمنية في العالم، يوم الخميس، أنها ستنهي بشكل رسمي عمل بعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا بعد ثماني سنوات من إطلاقها، وذلك نتيجة معارضة تمديدها من قبل روسيا.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان، إنها بصدد اتخاذ ”خطوات فورية“ لإغلاق البعثة إثر فشل أعضائها في إيجاد طريقة لمعالجة الاعتراضات الروسية خلال اجتماع الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة، إنه تم استكشاف جميع السبل الممكنة لتمديد البعثة من خلال الحوار مع الدول المشاركة لكن ”موقف روسيا الاتحادية لم يترك لنا خيارا“.

وبدأت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا، عملها في أوكرانيا عام 2014، بعد أن شن الانفصاليون المدعومون من روسيا تمردا في شرق البلاد، وكانت هي الهيئة الدولية الوحيدة التي تراقب النزاع على الأرض.

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وجرى سحب غالبية مراقبي المنظمة في أعقاب الغزو الروسي في فبراير الماضي، لكن تم ترك الموظفين الإداريين الذين اعتقل أربعة منهم ولا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.

وقالت هيلغا ماريا شميد الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن المنظمة ستواصل الضغط من أجل ”وضع حد لعمليات الاعتقال والترهيب والتضليل التي تشكل خطورة كبيرة على أعضاء بعثتنا الوطنية“.

وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 57 عضوا، بينها روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويواصل الغرب دعمه لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في شباط/ فبراير الماضي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، يوم الخميس، إن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول من منظومات أسلحة الحقبة السوفيتية إلى الأسلحة والمنظومات الغربية الحديثة.

ينس ستولتنبرج روسيا الاتحادية منظمة الأمن الولايات المتحدة أوكرانيا منظمة الأمن والتعاون الغزو الروسي

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