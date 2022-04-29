وزير داخلية تونس: جاهزون للتصدي لأي عمل إرهابي

قال وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إن التهديدات الامنية لا تزال متواصلة رغم ما تحقق من أشواط كبرى في تحقيق الأمن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرف الدين قوله إن "تسجيل نجاحات أمنية هامة هو ما يدعو إلى مزيد من اليقظة والاستنفار للتصدي لكل من يتربص بالوطن".

وأكد شرف الدين "وجود نساء ورجال أسود من المؤسسة الأمنية والعسكرية جاهزون وفي تكاتف كبير للتصدي لأي عمل إرهابي".

جاءت تصريحات وزير الداخلية التونسي خلال زيارته لمركزي الأمن "جميلة" و"الشوشة" الحدوديين للحرس الوطني (الدرك) التونسي بمنطقة بن قردان من محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد، لمتابعة ميدانية لظروف العمل الأمني ومتابعة عملية العبور عبر معبر رأس جدير الحدودي.

وعاين شرف الدين، مساء الخميس، عمل الوحدات الامنية المتمركزة على الحدود وجهودها في الحفاظ على سلامة التراب التونسي ووحدة الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأجرى المركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني "جميلة" تمرينا يتمثل في عملية بيضاء في التصدي لمحاولة تسلل مجموعة ارهابية والهجوم على المركز ونجاح الوحدات الامنية في إفشالها بالقضاء على كامل المجموعة الارهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من المطلوبين على ذمة أحكام قضائية تتعلق بجرائم إرهابية.

وعلى فترات متباعدة، تشهد تونس منذ مايو 2011، هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتركزت أغلب الهجمات الإرهابية بالمناطق الجبلية الحدودية، خاصة المرتفعات الغربية، التي عرفت بـ"وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".​​​​​