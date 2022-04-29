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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يخطب الجمعة الأخيرة في رمضان من مسجد فاضل بـ 6 أكتوبر

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

يلقي الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خطبة الجمعة الأخيرة في رمضان ، من منبر مسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر.
موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 28 رمضان 1443هـ الموافق 29 أبريل 2022م ، تحت عنوان : "حسن الخاتمة".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

خطب شهر شوال:

واعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطب جمع شهر شوال 1443هـ لتكون على النحو التالي :

خطب جمع شهر شوال 1443هـ

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين
2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن
3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد
4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني
وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا .

 

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