بـ4 ملايين جنيه.. ضبط كمية من مخدر الآيس بحوزة عنصرين إجراميين بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.