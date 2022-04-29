ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 شجرة بانجو بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (4 من العناصر الإجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر البانجو كما أنهم يقومون بزراعته بالأراضى الخاصة بهم وترويجه على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الحسينية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بإحدى الأراضى الزراعية الخاصة بهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو – عدد 20 شجرة لنبات البانجو المخدر "مقطوعة حديثاً"– سيارة نقل- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.