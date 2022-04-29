نشرة المرأة والصحة.. 10 احتياطات عند صبغ الشعر قبل العيد وحقائق طبية عن الباراسيتامول

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

قد تلجإ الكثير من السيدات الي صبغ الشعر قبل العيد ولكن نقدم لكي اليوم ما هى الاحتياطات الواجب فعلها عند استخدام صبغة الشعر.

الباراسيتامول دواء شائع موجود في كل منزل ومن المعروف أيضًا باسم عقار الاسيتامينوفين ، وهو مسكن للألم ومخفض للحمى.

هناك تفشي لمرض السالمونيلا التيفيموريوم الذي ربطته التحقيقات بـ "الشوكولاتة المنتجة في بلجيكا ، والتي تم توزيعها على 113 دولة على الأقل وفقًا لمنظمة الصحة العالمية

إذا كنتي تحاولين الاستعداد العيد لبشرة نقية نعرض لكي اليوم روتين تفتيح وتنظيف البشرة قبل العيد

ماسك النشا لشد الجلد وتفتيح البشرة والتخلص من الخطوط الدقيقة