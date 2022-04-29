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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 10 احتياطات عند صبغ الشعر قبل العيد وحقائق طبية عن الباراسيتامول

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

 

لاتتجاهليها .. 10 احتياطات عند صبغ الشعر قبل العيد

قد تلجإ الكثير من السيدات الي صبغ الشعر قبل العيد ولكن نقدم لكي اليوم ما هى الاحتياطات الواجب فعلها عند استخدام صبغة الشعر.

حقائق صحية عن الباراسيتامول

الباراسيتامول دواء شائع موجود في كل منزل ومن المعروف أيضًا باسم عقار الاسيتامينوفين ، وهو مسكن للألم ومخفض للحمى.

تصيب الأطفال من الشيكولاته.. كل ما لا تعرفه عن مرض السالمونيلا

هناك تفشي لمرض السالمونيلا التيفيموريوم الذي ربطته التحقيقات بـ "الشوكولاتة المنتجة في بلجيكا ، والتي تم توزيعها على 113 دولة على الأقل وفقًا لمنظمة الصحة العالمية

روتين البشرة قبل العيد

إذا كنتي تحاولين الاستعداد العيد لبشرة نقية نعرض لكي اليوم روتين تفتيح وتنظيف البشرة قبل العيد 

 ماسك النشا  لشد الجلد  وتفتيح البشرة والتخلص من الخطوط الدقيقة

 

 

 

 

 

 

الواجب العيد الصحة المراة بشرة

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