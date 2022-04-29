روتين البشرة قبل العيد

إذا كنتي تحاولين الاستعداد العيد لبشرة نقية نعرض لكي اليوم روتين تفتيح وتنظيف البشرة قبل العيد

ماسك النشا لشد الجلد وتفتيح البشرة والتخلص من الخطوط الدقيقة

المكونات

ربع كوب من النشا

بياض بيضة واحدة

الحليب

الطريقة

يتم مزج المكونات مع بعض قطرات من الحليب, حتى يكون مزيج متماسك ويتم وضع الخليط, على البشرة النظيفة لمدة نصف ساعة, ثم نقوم بغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر, وتكرر الوصفة من ثلاث الى اربع مرات اسبوعيا .

لتقشير البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من النشا

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة

يتم مزج المكونات جيدا ثم نقوم بوضعه على البشرة, ونتركه مدة عشرين دقيقة ثم نقوم بفرك البشرة جيدا, بالخليط ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر

لازالة اثار الحبوب من البشرة

فى حالة البشرة الدهنية

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقتين من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

الطريقة

نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بفرد الخليط على البشرة, ونتركة لمدة عشرون دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر .

فى حالة البشرة الجافة : نطبق نفس الوصفة السابقة مع استبدال الليمون بالعسل .

