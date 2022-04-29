لم يتقاض أجرًا عن التلاوة.. رحلة الشيخ محمد نعينع في قراءة القرآن

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن الشيخ محمد أحمد نعينع، حيث ولد عام 1954 بمحافظة كفر الشيخ، ودرس الابتدائية والإعدادية هناك، ومن ثم حصل على الثانوية من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

والتحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية وبعد تخرجه عمل في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بدأت رحلته مع القرآن الكريم داخل كتاب القرية، وهو في عمر الرابعة.

وحفظ القرآن الكريم وهو في عمر الثامنة وتعلم التجويد على يد الشيخ أحمد الشوا.



بدأت علاقته بالرئيس السادات عندما كان مجندا، حيث أقيمت احتفالية على الرصيف رقم 9 للبحرية، وحضرها الرئيس، والقي نعينع القرآن الكريم في الاحتفالية، وبعد الانتهاء أبدى الرئيس إعجابه بصوته.

وفى عام 1979م جرى اعتماد الدكتور أحمد نعينع بـ الإذاعة والتليفزيون، وفى يوم الطبيب الأول، والذى أقيم فى الثامن من شهر مارس من نفس العام قدم الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء القارئ الطبيب أحمد نعينع يقرأ القرآن، وبعد التلاوة قام الرئيس السادات بمصافحته وقال له: "أنت مصطفى إسماعيل فى الأربعينيات".

ولم يتقاض الشيخ نعينع أجرًا عن تلاوة القرآن الكريم، كما صرح، حتى التحاقه بالإذاعة فى عام 1979 بفترة طويلة.