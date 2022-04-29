شؤون الحرمين ترفع استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعدادا لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة، جندت الرئاسة من خلالها 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين ومعتمرين وتوجيههم إلى صحن المطاف، والمصليات المخصصة وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة أن الرئاسة عملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.



وأوضحت الوكالة أن الرئاسة خصصت لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يتم غسيل المسجد الحرام 15 غسلة، ويقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 150 ألف لتر من المطهرات، و 3000 لتر من المعطرات التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام.



وأضافت أن الرئاسة قامت بفرش 30 ألف سجادة بالمسجد الحرام موزعة على كافة جنباته، كما كثفت خدمات السقيا للزوار والمصلين وتوزيع أكثر من 724 ألفا و 222 من عبوات ماء زمزم المبارك يوزعها أكثر من 1100 عامل، حيث بلغ عدد الحافظات 25 ألفا، وبلغ عدد الحقائب الخاصة بحمل عبوات ماء زمزم 250 حقيبة، وعدد العربات الذكية 80 عربة سعة 80 لترا.

