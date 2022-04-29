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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتهموه بالنصب عليهم.. 5 أشخاص يختطفون صاحب شركة بالشرقية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بخروج والده (مالك شركة "له معلومات جنائية"- مقيم بذات العنوان) بسيارته إلا أنه لم يعد للمسكن، وفى وقت لاحق  تلقى عدة اتصالات من مجهول من هاتف والده وقرر له قيام والده بالنصب عليه وطلب منه تجهيز مبلغ مالى مقابل إطلاق سراح والده.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين ، وبمواجهتهم  اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما قرر أحدهم بقيام المجنى عليه بالنصب عليه فـى مبلغ مالى نظير شراء قطعة أرض ، وعلى إثر ذلك قام بالاتفاق مع باقى المتهمين على اختطافه ومساومة نجله على المبلغ المالى، وبتاريخ الواقعة استقلوا مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم وتوجهوا لمحل إقامة المجنى عليه وقاموا بانتظاره أمام مسكنه، ولدى خروج المجنى عليه مستقلاً سيارته تتبعوه وحال سيره بدائرة المركز ، قاموا بقطع الطريق عليه واصطحابه لمحل إقامة أحدهم، وقام أحدهم بالاتصال بنجله وساومه على دفع المبلغ لإطلاق سراح والده وانصرف أحد المتهمين بسيارة المجنى عليه وتركها بأحد الأماكن بدائرة المركز، ولقد أيد باقى المتهمين ما سبق ، وبإرشاد أحد المتهمين أمكن ضبط المتهم الهارب ، وتم تحرير المجنى عليه ،كما تم بإرشادهم ضبط(سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول - مركبة التوك توك المُستخدمة فـى ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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