ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المحلات بأسلوب "قص القفل"

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل سوبر ماركت بإكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه ، وسرقة (بضائع- مبلغ مالى) ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – مقص حديدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"قص القفل" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، كما أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلعصابى تخصص فى سرقة المتاجر بذات الأسلوب والهروب مستقلين سيارات مستأجرة، كما أقروا بإرتكاب ( 15) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (البضائع المستولى عليها) لدى عميلهم "سيئ النية"(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

وكذا ضبط (4سيارات المُستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة وجميعها مستأجرة من معارض سيارات مختلفة – "4 شاشات – 3سماعات – مركبة توك توك " تم شرائها من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.