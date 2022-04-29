الأمم المتحدة: غرق 3 آلاف شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا العام الماضي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجّلة قبل عام.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو للصحافيين في جنيف "من بين المجموع المسجّل عام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "بلغ في 2020 عدد الوفيات المعلنة 1544 في الطريقين".