عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| داعش يعلن مسئوليته عن تفجير أفغانستان وزيلينسكي يؤكد: قصف روسيا لكييف هدفه إذلال الأمم المتحدة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأحداث والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الإمارات: لا بديل عن الحوار الليبي السياسي لحل الأزمة
أكدت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن لا بديل عن الحوار السياسي الليبي- الليبي، كسبيل اوحيد لإنهاء الأزمة، القائمة في البلاد.

البنتاجون: الولايات المتحدة تحلل الضربات على كييف
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي الخميس أن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية.

زيلينسكي: قصف روسيا لكييف هدفه إذلال الأمم المتحدة
رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

خطوة مهمة.. الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد الموازنة في اليمن
رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدة لدى اليمن، باعتماد مجلس النواب اليمني، الموازنة اليمنية للعام الجاري، واصفة ذلك بـ"الخطوة المهمة".

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أدى لمقتل 9 في أفغانستان
أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن هجوم مسجد مزار الشريف في أفغانستان، وأودى بحياة 9 أشخاص، يوم الخميس، وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وزير داخلية تونس: جاهزون للتصدي لأي عمل إرهابي
قال وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إن التهديدات الامنية لا تزال متواصلة رغم ما تحقق من أشواط كبرى في تحقيق الأمن.

السعودية.. رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

"الأمن والتعاون الأوروبي" تنهي عمل بعثتها في أوكرانيا
أعلنت أكبر هيئة أمنية في العالم، يوم الخميس، أنها ستنهي بشكل رسمي عمل بعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا بعد ثماني سنوات من إطلاقها، وذلك نتيجة معارضة تمديدها من قبل روسيا.

"الأمن والتعاون الأوروبي" تنهي عمل بعثتها في أوكرانيا

زيلينسكي : أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إجلاء المواطنين من ماريوبول

"الأمن والتعاون الأوروبي" تنهي عمل بعثتها في أوكرانيا
أعلنت أكبر هيئة أمنية في العالم، يوم الخميس، أنها ستنهي بشكل رسمي عمل بعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا بعد ثماني سنوات من إطلاقها، وذلك نتيجة معارضة تمديدها من قبل روسيا.

هولندا ترسل قوات الشرطة العسكرية إلى أوكرانيا.. تفاصيل
أفادت وكالة الصحافة الهولندية، نقلا عن مصادر حكومية بأن هولندا سترسل إلى أوكرانيا العشرات من عناصر الشرطة العسكرية لغرض جمع الأدلة في إطار التحقيقات في جرائم حرب محتملة.

الصين تدق ناقوس الخطر.. وتحذر أمريكا وبريطانيا من تسليح تايوان
نددت الصين بتصريحات لندن وواشنطن بشأن تسليح تايوان، مشيرة إلى أن مثل هذا الحديث يغذي النزعة الانفصالية في الجزيرة المتنازع عليها ويتعارض مع اعترافها بالصين.

ترامب: الملكة إليزابيث وزوجة ابنها تنافسا على جذب اهتمامي خلال زيارتي لبريطانيا
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وكاميلا باركر، زوجة ‏نجلها، الأمير تشارلز، كانا يتنافسان على جذب انتباهه خلال زيارة لقصر باكنجهام في عام 2019.‏

 

 

 

 

 

 

 

 

روسيا البنتاجون الأمم المتحدة دونالد ترامب الامارات الولايات المتحدة تونس دولة الامارات دول مجلس التعاون مجلس النواب اليمني اليمن داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

مصدر أمني ينفي وجود ضابط ضمن المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

مساعد كيروش : انضمامي لـ أهلي موسيماني بشرط .. وإعادة مباراة مصر والسنغال صعب .. وهذه حقيقة الاعتداء على صلاح داخل الفندق |حوار

موضوعات متعلقة

"الأمن والتعاون الأوروبي" تنهي عمل بعثتها في أوكرانيا

بايدن يطلب 33 مليار دولار قيمة مساعدات إضافية وأسلحة لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

مخالف للدستور.. عبلة الهواري: أرفض تغليظ عقوبة ضرب الزوجات

أخبار التكنولوجيا| هواوي تزيح الستار عن أغلى الهواتف القابلة للطي لعام 2022.. 3 إصدارات من أجهزة آيفون لن تحصل على دعم iOS 16

خطوة مهمة.. الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد الموازنة في اليمن

أخبار العالم| داعش يعلن مسئوليته عن تفجير أفغانستان وزيلينسكي يؤكد: قصف روسيا لكييف هدفه إذلال الأمم المتحدة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات الأقصى.. وإصابة 3 فلسطينيين.. فيديو

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .. ردده ما بين العصر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

فيديو

بأسعار مناسبة.. التموين تطرح علب كحك وبسكوت العيد

قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

حاولت إغراء بوريس جونسون داخل البرلمان.. سيقان أنجيلا راينر تثير أزمة في بريطانيا "فيديوجراف"

أقوى 7 مسلسلات في رمضان 2022 وأفضل ممثل |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ