أخبار العالم| داعش يعلن مسئوليته عن تفجير أفغانستان وزيلينسكي يؤكد: قصف روسيا لكييف هدفه إذلال الأمم المتحدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأحداث والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الإمارات: لا بديل عن الحوار الليبي السياسي لحل الأزمة

أكدت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن لا بديل عن الحوار السياسي الليبي- الليبي، كسبيل اوحيد لإنهاء الأزمة، القائمة في البلاد.

البنتاجون: الولايات المتحدة تحلل الضربات على كييف

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي الخميس أن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية.

زيلينسكي: قصف روسيا لكييف هدفه إذلال الأمم المتحدة

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

خطوة مهمة.. الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد الموازنة في اليمن

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدة لدى اليمن، باعتماد مجلس النواب اليمني، الموازنة اليمنية للعام الجاري، واصفة ذلك بـ"الخطوة المهمة".

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أدى لمقتل 9 في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن هجوم مسجد مزار الشريف في أفغانستان، وأودى بحياة 9 أشخاص، يوم الخميس، وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وزير داخلية تونس: جاهزون للتصدي لأي عمل إرهابي

قال وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إن التهديدات الامنية لا تزال متواصلة رغم ما تحقق من أشواط كبرى في تحقيق الأمن.

السعودية.. رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

"الأمن والتعاون الأوروبي" تنهي عمل بعثتها في أوكرانيا

أعلنت أكبر هيئة أمنية في العالم، يوم الخميس، أنها ستنهي بشكل رسمي عمل بعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا بعد ثماني سنوات من إطلاقها، وذلك نتيجة معارضة تمديدها من قبل روسيا.

"الأمن والتعاون الأوروبي" تنهي عمل بعثتها في أوكرانيا

أعلنت أكبر هيئة أمنية في العالم، يوم الخميس، أنها ستنهي بشكل رسمي عمل بعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا بعد ثماني سنوات من إطلاقها، وذلك نتيجة معارضة تمديدها من قبل روسيا.

هولندا ترسل قوات الشرطة العسكرية إلى أوكرانيا.. تفاصيل

أفادت وكالة الصحافة الهولندية، نقلا عن مصادر حكومية بأن هولندا سترسل إلى أوكرانيا العشرات من عناصر الشرطة العسكرية لغرض جمع الأدلة في إطار التحقيقات في جرائم حرب محتملة.

الصين تدق ناقوس الخطر.. وتحذر أمريكا وبريطانيا من تسليح تايوان

نددت الصين بتصريحات لندن وواشنطن بشأن تسليح تايوان، مشيرة إلى أن مثل هذا الحديث يغذي النزعة الانفصالية في الجزيرة المتنازع عليها ويتعارض مع اعترافها بالصين.

ترامب: الملكة إليزابيث وزوجة ابنها تنافسا على جذب اهتمامي خلال زيارتي لبريطانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وكاميلا باركر، زوجة ‏نجلها، الأمير تشارلز، كانا يتنافسان على جذب انتباهه خلال زيارة لقصر باكنجهام في عام 2019.‏