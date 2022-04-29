أردوغان يؤدي مناسك العمرة مع مسئولين سعوديين.. فيديو

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مناسك العمرة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية التي تستغرق يومين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسئولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ومساء الخميس، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس التركي أردوغان في قصر السلام بجدة وأقام مأدبة عشاء رسمية تكريما له.

فيما أبدى أردوغان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه الملك سلمان وولي العهد.

كما اجتمع أردوغان مع الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

