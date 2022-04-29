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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

161 قطعة سلاح

قبل العيد.. ضبط 185 قضية مخدرات وتنفيذ 89 ألف حكم

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 161 قطعة سلاح نارى، و185 قضية مخدرات، وتنفيذ 89319 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 161 قطعة سلاح نارى بحوزة 136 متهم وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(18)بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(121) فرد محلى.

(284) طلقة مختلفة الأعيرة.

 (20) خزينة متنوعة.

(168) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (89319) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 

(364) حكم جناية.

(26465) حكم حبس جزئى.

 (4318) حكم حبس مستأنف.

(45309) حكم غرامة.

(12863)  مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابيةضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (11) متهم ، إرتكبوا (15) حادث متنوع

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (185) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (43٫145 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7٫052كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫500كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫162 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (520جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (362 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (30 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (130 جرام).

عدد(1556) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (33) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (348) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:إعادة (9) سيارات.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22623) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

المخدرات حبس العيد مخالفة ضبط

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