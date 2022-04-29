بعد أيام من الاستقرار.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| 13 جنيه زيادة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-4-2022 بحوالي 13 جنيها.

وكان سعر الذهب، شهد استقرارا منذ تعاملات بداية الأسبوع على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

ووفقا لأخر تحديث لـ أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1105 جنيهات للشراء، بارتفاع 13 جنيهاً عن بداية التعاملات فى صباح اليوم التي كان سجل فيها سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1092 جنيها للبيع و1195 جنيها للشراء.

أعلى سعر للذهب



وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1247جنيها للبيع.

أسعار الاعيرة الذهبية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 939 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 حوالي 733جنيها للبيع و 728جنيها للشراء خلال تعاملات، وعيار 12 الأقل سعر سجل 716 جنيها للبيع و 724جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 8.640 جنيها، وأوقية الذهب حوالي 39,630 جنيه، وكيلو الذهب 1,274286.

وتوقع عدد من تجار الذهب أن تستقر أسعار الذهب في مصر على الرغم من تراجعه عالميا بسبب توقعات رفع البنك الفيدرالي لـ سعر الفائدة.