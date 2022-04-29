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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

المدير التنفيذي لفورد يسخر من تسلا أثناء احتفاله بـ "لايتنينج F150"

كيف سخر المدير التنفيذي
كيف سخر المدير التنفيذي لفورد من تسلا أثناء احتفاله

دخلت شاحنة البيك أب فورد لايتنينج F-150 موديل 2023 رسميًا مرحلة الإنتاج في مصنع Rouge  بمنطقة ديربورن ، ولاية متيشيجان، بحضور مهندسي وفريق عمل الشركة وعلى رأسهم المدير التنفيذي "جيم فارلي".

 

فيما قال "بيل فورد"، الرئيس التنفيذي لشركة "فورد": "نحتفل اليوم بلحظة تاريخية للموديل T الخاص بالقرن الحادي والعشرين في مركز روج لتصنيع الشاحنات الكهربائية، إن  Rouge هو المكان الذي طورت وأبدعت فيه فورد لتحضر وتجهز خط التجميع المتحرك  وبالتالي نصنع فصل جديد من التاريخ العريق لفورد مرة أخرى. مهندسي ومصممي فورد، وأعضاء فريق مصنع روج يصنعون هذه الشاحنات بكل فخر ".


وألقى "جيم فارلي" أيضا خطابا بمناسبة بدء الإنتاج التي وصفها باللحظة التاريخية في قصة نجاح "فورد" وبعد 31 دقيقة من بدء خطابه بدأ في الحديث عن قدرة الشحن ثنائية الاتجاه المميزة لشاحنة فورد F-150 Lightning ، مشيرًا إلى أنه يمكن بالتالي شحن مركبات كهربائية أخرى، مضيفا "لأصدقائك الذين يمتلكون مركبات تسلا".

 

تطلق شركة فورد على شاحنة F-150 Lightning محطة طاقة ذكية تعمل بجهد 10 كيلو وات على عجلات ، تأكيدا على إحدى الميزات التي أحدثت ضجة كبيرة عندما تم الإعلان عنها في الأصل، يدرك الرئيس التنفيذي للشركة مميزات لايتنينج جيدا والإشارة إلى تسلا ليست مصادفة بل حركة مقصودة.

 

تلقت العلامة التجارية الأمريكية  أكثر من 200 ألف طلب حجز على الشاحنة الكهربائية وهدفها إنتاج 150 ألف وحدة من لايتنينج سنويا بحلول  عام 2023 ، تريد شركة "فورد" أن تثبت نفسها كشركة رائدة في مجال المركبات الكهربائية وأن تحتل المركز الثاني بعد تسلا كمرحلة أولية ثم تكون هي الرائدة في المجال، على الأقل بالنسبة لشاحنات البيك أب الكهربائية.

 

من أجل تحقيق الهدف الجديد ، تعمل فورد على توسيع منشأة روج للشاحنات الكهربائية وتريد تسليم مليوني سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026 ، أو حوالي ثلث إجمالي الإنتاج ، مع خطة أن تكون 50 % من مبيعاتها مركبات كهربائية بحلول 2030.

فورد لايتنينج F-150 فورد فورد F-150 Lightning موديل 2023 جيم فارلي

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