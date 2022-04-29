نشرة البرلمان| 3 حالات تعفيك من تقديم الإقرارات الضريبية ..و معاش بنسبة 80% من الأجر تعويض إصابة العمل

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
بعد مد السداد لـ 8 مايو المقبل.. 3 حالات تعفيك من تقديم الإقرارات الضريبية
القانون يضع شروطًا معينة للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية
بعد توجيه الرئيس.. برلماني: توفير مستلزمات الإنتاج يدعم الاعتماد على المنتج المحلي
نائبة بـ تشريعية النواب: الثروة من حق الزوج فقط والمرأة لها نصيب إذا كانت سببا فيها
"الوفد" يشكل لجنة من المتخصصين لإعداد ورقة عمل للمشاركة في الحوار الوطني
في اليوم العالمي للسلامة.. معاش بنسبة 80% من الأجر تعويض إصابة العمل
رسوم تصل إلى 3%.. إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
معلومات الوزراء: إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر وإطلاقها يونيو 2022..ونواب:ستساهم فى رفع كفاءة السلع المصدرة..ولابد من تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن الأعداد المستهدفة