أخبار التوك شو.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022 .. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 37

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

أفشل الخطة.. مصطفى بكري يكشف دور توفيق عكاشة في إسقاط الجماعة الإرهابية| فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه رغم خلافه مع الدكتور توفيق عكاشة، منذ مقابلته مع السفير الإسرائيلي، ولكن لا يمكن لأحد أن ينسي دوره فى ثورة 30 يونيو، و كل من كان له دور في خلاص مصر من الإخوان.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن توفيق عكاشة وضع روحه على يده، من أجل مصر، وحضر لقاءات كثيرة، ومؤتمرات.

وتابع :" عكاشة حضر معي و مع عادل حمودة، وعبد الرحيم علي، لترتيب بعض الأشياء من أجل مصر".

الاختيار في المقدمة .. أبرز أحداث الحلقة 27 من مسلسلات رمضان

شهدت الحلقة 27 من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3، التقى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومحمد مرسي، حيث طلب السيسي، الاعتذار للشعب المصري على كل شيء سيء حدث في المفترة الماضية وطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع القوى السياسية.

واستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تفاصيل الحلقات الـ27 من مسلسلات رمضان".

وظهر النجم أمير كرارة بشخصية العقيد أحمد منسي، الذي كان متواجدا في مستشفى القوات المسلحة بعد إصابته في يده، وزاره ضابط المخابرات الحربية مروان العدوي وزميله الضابط أكرم، وفي مسلسل العائدون بدأت الحلقة بقوة، بعدما وقع علاء في يد سياف وهو يتحدث مع الضابط عمر على الهاتف ويمنحه إحداثيات المكان حتى يعلم أماكن تمركز عناصر داعش.

لم يتقاض أجرًا عن التلاوة.. رحلة الشيخ محمد نعينع في قراءة القرآن

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن الشيخ محمد أحمد نعينع، حيث ولد عام 1954 بمحافظة كفر الشيخ، ودرس الابتدائية والإعدادية هناك، ومن ثم حصل على الثانوية من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

والتحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية وبعد تخرجه عمل في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بدأت رحلته مع القرآن الكريم داخل كتاب القرية، وهو في عمر الرابعة.

الدنيا نار.. ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى تسجل 37

قالت مذيعة القناة الأولى إن درجات الحرارة اليوم، تشهد ارتفاعا، ودرجة الحرارة تسجل بالقاهرة اليوم 37، وأن هناك بعض المحافظات تسجل 40، معلقة "الجو نار".

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة سيكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-4-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 939 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1125 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1095 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8736 جنيهات.

أول امرأة سوداء تقوم برحلة فضاء طويلة المدى.. فيديو

عرضت قضائية يورونيوز تقريرًا عن إرسال شركة سبيس إكس، أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.. فما القصة ؟

أرسلت شركة سبيس إكس أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لناسا يوم الأربعاء 27 أبريل، بعد أقل من يومين من إكمال رحلة مستأجرة من قبل أثرياء.



وهذا أول طاقم من ناسا يتألف من رجال ونساء بالتساوي، بما في ذلك أول امرأة سوداء تقوم برحلة فضاء طويلة المدى، جيسيكا واتكينز.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 29 -4- 2022

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى تقريرا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-4-2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.52 جنيه للبيع، و18.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.43 جنيه للبيع و19.33 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.03 جنيه للبيع و22.91 جنيه للشراء.



للحديث عن مشواره مع الأهلي والبدري.. شادي محمد ضيف برنامج "ضرب نار".. اليوم





في حلقة رياضية ساخنة، تستضيف الإعلامية داليا فؤاد، في برنامج "ضرب نار" على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، الكابتن التاريخي للنادي الأهلي شادي محمد، الذي يفجر العديد من المفاجآت حول علاقته بجمهور الأهلي وإدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

ويكشف الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، سبب تركه العمل بقناة النادي الأهلي بعد تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة القلعة الحمراء، كما يتحدث عن رأيه في كابتن حسام البدري خلال فترة توليه تدريب منتخب مصر، ورأيه في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب