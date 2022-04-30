نفحات العيد هلت.. انتعاشة في الأفران وطوارئ بمنازل المنيا لصناعة الكحك| فيديو

ساعات وتحتفل الامة الاسلامية بعيد الفطر المبارك اعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات.. والعيد بالمنيا له العديد من الاحتفالات والطقوس ومنها عمل الكحك والبسكويت والحلويات احتفالاً بقدومه فقد تحولت المنازل إلى خلية نحل لعمل الكحك والبسكويت رغم زيادة الأسعار التي تشهدها الأسواق في معظم المستلزمات إلا أن الأسر المنياوية حرصت على صناعة الكحك والبسكويت الأمر الذي ساهم في خلق حالة من الانتعاش داخل الأفران ومحلات الحلويات بالمنيا.

تقول منال على وسارة محمود و رحاب ابراهيم من أبناء المنيا أن الأسر المنياوية تتعدد اختباراتها للحصول علي الكحك فبعض الأسر تفضل شرائه جاهزا وبعضهم يتفق مع فرن بعد توفير الخامات اللازمة مقابل الحصول علي الكحك بالمواصفات التي يرغبونها والبعض الآخر يقوم بتأجير فران متنقل بأدواته لعمل كميات تكفي العائلات وصنعته منزليا.

واوضحن أن سعر كيلو الكحك يصل من 100 جنيه إلى 130 جنيه للكيلو الواحد بينما وصل سعر "البيتيفور" الي 120 جنيها للكيلو وسعر كيلو البسكويت يصل من 100 إلى 130 جنيه.

وفي مناطق أخرى بالأفران وصل سعر كيلو الكعك إلي 120 جنيها للكيلو بالمكسرات و125 للسادة بينما وصل سعر البيتيفور اللوكس 130 جنيها والبيتفور العادي 135 جنيها وكيلو الغريبة 135 جنيها و90 جنيها لكيلو البسكويت.

وتضيف مروة محمود محاسبة رغم أن الوقت لا يكفي لعمل كحك العيد في المنزل إلا أنها حريصة هي وعائلتها على عمل الكحك بالمنزل لأنه له فرحة خاصة ويجمع الأسرة ويفرح الأطفال بطقوس مختلفة لرمضان والعيد

وتوضح سلمى إبراهيم ما تقوم به هي وأسرتها قائلة نعد كحك وبسكويت العيد في المنزل ونقطعه ونذهب بالصواني والصيجان على مدى يومين أو ثلاث للفرن مقابل دفع التكلفة أما في الفايش فيتم إعطاء الفرن الدقيق والسمنة ويقوم هو بالعجن مقابل دفع التكاليف لان عمل الفايش يحتاج مجهود كبير لا نستطيع عليه.

وفي القرى تحرص الأسر على تحديد مواعيد الزواج علي العيد وبالتالي فهناك حاجة لصناعة كمية كبيرة من الكحك والبسكويت العيد للأسرة وللعروسة وأسرة العريس.

فتقول حنان منصور ربة منزل أن أغلب الأسر تحدد موعد لزفاف أبنائهم خلال فترة العيد يتم الاتفاق مع حلواني لديه فرن متنقل يسع كمية كبيرة من العجين للتسوية بالاضافة لعجان ويتم خبز حوالي 50 كيلو دقيق في ساعتين مقابل أجر 500 إلي 600 جنيه.

ويري مؤمن على موظف أن شراء الكحك والبسكويت أفضل من العمل في المنزل وخاصة أنه يقوم بشراء كيلو من الكحك الجاهز وكيلو من البسكويت كتقليد كل عام وفرحة لأولاد وخاصة بعد ارتفاع الأسعار وعدم وجود وقت للعمل في المنزل.

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