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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمرها 124 عاما..الحديقة النباتية بأسوان تتزين لاستقبال الزائرين فى عيد الفطر.. فيديو

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية بأسوان

" جانا العيد أهو جانا العيد" .. ساعات قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، والذي سيسبقه بأن يسدل شهر رمضان المعظم الستائر الروحانية واللحظات الجميلة، وتوجد هناك جهود متواصلة من كافة الجهات المعنية للإستعداد لإستقبال العيد، وخلق الأجواء الاحتفالية فى كل مكان. 

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وفى هذا الصدد نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأماكن والمواقع السياحية المتميزة وهى " الحديقة النباتية " التى تزينت لتكون في أبهى صورها لاستقبال الزائرين من المصريين، وأيضاً السائحين الأجانب، فضلاً عن مواطنى محافظة أسوان، فهذه الحديقة التاريخية تعد بمثابة تاريخ عريق يتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل. 

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وفى هذا الصدد أكد الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان أن الحديقة أنهت كافة استعداداتها لإستقبال المترددين عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك حيث تفتح الحديقة أبوابها من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يومياً. 

وأوضح الدكتور عمرو محمود بأنه تم إجراء أعمال الصيانة الدورية بالحديقة ومن بينها دورات المياه التى تشهد إقبالاً من الزائرين خلال اليوم الواحد فى فترة الأعياد والمناسبات، كما تم أيضاً تنفيذ أعمال الصيانة للمشايات والبرجولات والمقاعد الخشبية والأماكن المخصصة للإنتظار ، وكذا القيام بأعمال النظافة العامة وقص الحشائش وتهذيب الأشجار والمساحات الخضراء،  مع قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتي مفتوح أمام الجميع. 

وقال الدكتور عمرو محمود بأن الحديقة تعد من أهم المقاصد السياحية داخل محافظة أسوان خاصة فى المناسبات والأعياد وذلك نظراً لموقعها المميز وسط النيل لتمثل بذلك بانوراما جمالية رائعة ، ولاسيما أنها تضم أكثر من 720 نوعاً من النباتات النادرة والأشجار الإستوائية وشبة الإستوائية المعمرة ، ويعود تاريخ إنشائها إلى العام 1898 حين اختار اللورد كتشنر أحد مندوبي إنجلترا في مصر، جزيرة نيلية بيضاوية الشكل تقع قبالة مدينة أسوان ليتخذها منتجعًا شتوياً له ولأسرته، وقد أطلق على الحديقة إسم "السردار"، نسبة للحاكم الإنجليزي سردار الجيش اللورد كتشنر . 

وأشار عمرو محمود إلى أن الحديقة تقع على مساحة 17 فدان وبها 27 حوضًا زراعيًا يضم مختلف الأشجار والنباتات الخشبية والإستوائية والعطرية والزينة ، بجانب المتحف النباتى والمكتبة ومركز أبحاث زراعية ويتم الذهاب إليها بالمراكب الشراعية أو الموتور فى رحلة نيلية ، كما يتم التجول داخل الحديقة وسط النباتات النادرة مع الإستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بالحديقة من رمال صفراء على البر الغربى ومياه النيل الزرقاء والخضرة فى كل مكان داخل الحديقة .

ومن أهم زوار حديقة النباتات جواهر لإل نهرو، رئيس وزراء الهند الأسبق، والملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، وتيتو، رئيس يوغوسلافيا الأسبق، وملك مصر فاروق الأول، وابنته الأميرة فريال، التى أطلق إسمها على إحدى الجزر المقابلة لحديقة النباتات. 

الحديقة النباتية بأسوان 
الحديقة النباتية بأسوان 
الحديقة النباتية بأسوان 
الحديقة النباتية بأسوان 
الحديقة النباتية بأسوان 
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