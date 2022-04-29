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رئيس التحرير
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سيارات

قائمة بأحدث أسعار 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 بالسوق المصري |صور

قائمة بأحدث اسعار
قائمة بأحدث اسعار 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 بالسوق المصري

تعتبر فئة الهاتشباك واحدة من اشهر الفئات المقدمة داخل اسواق السيارات، والتي تتمتع بعدة مقاومات ابرزها المظهر الشبابي، والابعاد الهيكلية المتقاربة قليلًا، إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية، وخلال الايام القليلة الماضية ارتفعت اسعار عدة طرازات بالسوق المحلي من تلك الفئة.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في مصر.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 

1 – سوزوكي سويفت موديل 2022 

 

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة 84 حصانا، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.9 ثانية فقط.

 

وترتكز السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على جنوط ريضاية 15 بوصة، مع نسبة طول بلغت 3840 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1495 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 265 لتر، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

 

أسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022

 

الفئة الأولى سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 249.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 259.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 269.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة قدرها 279.900 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 

2 – هيونداي i10 موديل 2022

 

تتمتع السيارة هيونداي i10 موديل 2022 بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي مكون من 5 سرعات، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 118 نيوتن/متر.

 

أسعار السيارة هيونداي i10 موديل 2022 

 

الفئة الأولى هيونداي i10 موديل 2022 بقيمة قدرها 265 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي i10 موديل 2022 بقيمة قدرها 275 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 

3 – فيات 500 موديل 2022 

 

تتسارع السيارة فيات 500 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.5 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، قادر على ضخ 101 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر متصل بناقل حركة من 5 سرعات أوتوماتيكية.

 

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2022 

 

الفئة الأولى Panorama فيات 500 موديل 2022 بقيمة قدرها 379.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية Cabrio فيات 500 موديل 2022 بقيمة قدرها 419.900 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 

4 – رينو سانديرو موديل 2022 

 

ترتكز السيارة رينو سانديرو موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، وبنسبة طول بلغت 4058 مم، و 1994 مم للعرض، و 1518 مم للارتفاع، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 176 كم/ساعة، وتنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي من 4 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية.

 

أسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2022 

 

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2022 عبر فئة واحدة بقيمة قدرها 279 الف جنيه.

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 

5 - هيونداي i20 موديل 2022

 

زودت السيارة هيونداي i20 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 99 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الامامي تتكون من 6 سرعات.

 

أسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022

 

الفئة الأولى هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه.

 الفئة الثانية هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 365 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 375 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 385 ألف جنيه.

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