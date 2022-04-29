روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني خلال الحرب

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، خسائر القوات الأوكرانية خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن صواريخ عالية الدقة تابع للقوات المسلحة الروسية دمرت خلال النهار 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 20 نقطة قوة و11 منطقة ترتكز فيها لقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع وقود بالقرب من فولنو بول، ومحطة رادار في منطقة بيتشينيجي.

وأضاف البيان "سلاح الجو الروسي يضرب 22 هدفا عسكريا لأوكرانيا، حيث تم تدمير مايلي، 5 نقاط قوة و13 منطقة تتمركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية و4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".

وتابع "تم تدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "بوك-إم1" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".

وأشارت روسيا إلى تدمير "5 نقاط تحكم و13 نقطة قوة و64 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية و7 مواقع مدفعية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين"

وأوضحت الوزارة أن "الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 طائرات أوكرانية بدون طيار ، و3 صواريخ "توشكا-أو" أوكرانية" .

واختتم البيان "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 142 طائرة حربية و112 مروحية، و640 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و646 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و305 راجمة صواريخ، و1184 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2475 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

على جانب آخر، أكدت روسيا، أنها ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، روسيا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.