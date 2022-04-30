صحة القاهرة: تخصيص 4 أرقام لحالات الطوارئ والتسمم خلال العيد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعداداً لعيد الفطر المبارك.

واكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية على وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل .

وفي سياق متصل شدد محافظ القاهرة ، على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين ، للتفتيش على محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين واستيفائه الاشتراطات الصحية مع تشديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجـزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .

من جانبه الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين .

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية ، موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.



وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية ، أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون ( 0226840902 –0224823314 ).