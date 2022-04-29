أضرار المحمول على الأطفال والحوامل .. منتدى علمي بـ جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اللقاء الثاني للمنتدي العلمي والثقافي في موسمه الثاني، والذي حاضر فيه الدكتور عثمان عبد الكريم أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب، بندوة عن الآثار الصحية المحتملة للاستخدامات غير الرشيدة للمحمول على الأطفال والحوامل، وذلك بحضور الدكتور محمد توفيق المشرف على المنتدى.

وحضر المنتدى الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة صباح صابر العميد السابق لكلية التكنولوجيا والتعليم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالدكتور عثمان عبد الكريم، أحد الرموز المضيئة في مجال طب النسا والتوليد، والذي تخرج على يديه العديد من المتخصصين والمتميزين في هذا المجال، مشيداً بعلمه الواسع وأخلاقه الحميدة وصفاته الكريمة التي لايختلف عليها أحد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح ووافر الصحة والعافية.

وثمن دور الندوة وأهمية ما تتناوله في نشر الوعي الصحي بأضرار الهاتف المحمول، والذي أصبح جزءاََ أساسياََ من حياتنا اليومية.

ومن جانبه تحدث الدكتور عثمان عبد الكريم، عن الآثار الصحية الضارة التي تنتج من الاستخدام غير الرشيد للتليفون المحمول، وخاصة للأطفال والحوامل، موضحاً أن كثرة استخدام المحمول للأطفال يؤدي إلى تداعيات عديدة، وأضرار جسدية تظهر فى أمراض العين والعظام والصداع، إلى جانب أمراض السمنة وقلة الحركة.

بالإضافة إلى حدوث تغييرات نفسية وسلوكية جسيمة، ينتج عنها مشاكل الاستذكار بسبب قلة مستوى التركيز، وقلة التواصل وتأخر الكلام لدي بعض الأطفال، واضطرابات النوم وأحيانا أعراض اكتئابية وعدوانية ممكن أن تنتهي بالانتحار.

وأضاف عبد الكريم، أن الهواتف المحمولة أصبحت تلعب دور المربي للأطفال، وتؤثر في نموهم وعواطفهم على المدى البعيد، كما تؤثر على قدراتهم العقلية والابداعية، لافتاً إلى ضرورة الحد من استعمال المحمول ومنعه لمن هم أقل من عامين.

وألا يزيد استخدامه على ساعة واحدة للمراحل العمرية بين ٢ إلى ٥ سنوات، وساعتين لمن هم فوق ذلك مع وجود إشراف أحد الوالدين، كما يجب دمج الأطفال في أنشطة بديلة وجماعية لتفريغ الطاقة الكبيرة لديهم.

َوقال الدكتور محمد توفيق، أن الندوة تناولت أيضاً الآثار الجانبية لاستخدام التليفون المحمول على الحوامل، حيث أكد الدكتور عثمان عبد الكريم أن تعرض المرأة الحامل لأشعة الجوال لفترة طويلة يسبب أضرار على الجنين، ومنها فرط الحركة واضطرابات نفسية نتيجة للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الجهاز.

كما ينتج عن إدمان استعمال المحمول أضرار نفسية على المرأة الحامل، وله تأثيرات اجتماعية تؤدي لمشكلات أسرية كبيرة، لذا وجب على كل أم تقليص عدد ساعات استخدامها للهاتف ومنعه قدر الامكان من الأطفال، حفاظاً على صحة وسلامة الأسرة بشكل عام.