عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا : قصف كييف في زيارة جوتيريش إهانة من بوتين للأمم المتحدة

أوكرانيا: قصف كييف
أوكرانيا: قصف كييف خلال زيارة جوتيريش إهانة للأمم المتحدة

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية، خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كان رسالة احتقار وإهانة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للأمم المتحدة.

فيما رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق، أن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

وقال في مقطع مصور  إن "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة".

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سقطت 5 صواريخ على مدينة كييف يوم الخميس.

بدوره، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن جوتيريش وأفراد فريقه "صدموا" بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية، مؤكدا أنهم جميعا بخير.

وأشارت التقارير إلى أن انفجاري كييف كانا قريبين من مقر إقامة جوتيريش، وأن مسرح الانفجارين في كييف منطقة سكنية بامتياز.

وأصيب  10 أشخاص على الأقل بجروح في قصف صاروخي استهدف كييف مساء الخميس، في أول ضربات من نوعها منذ منتصف أبريل الجاري.

كييف بوتين أوكرانيا جوتيريش غوتيريش قصف كييف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. روسيا تستخدم غواصات لقصف أوكرانيا.. فيديو

القوات الروسية تقصف كييف أثناء زيارة أمين الأمم المتحدة.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد رفع 20 طن دقيق في انقلاب شاحنة|إعادة فتح الطريق الزراعي بالمنوفية..صور

الاختيار 3 الحلقة 28..بيان القوات المسلحة يمهل الجميع يومين لتلبية مطالب الشعب

أخصائية : عدم غسل ملاءات السرير باستمرار يُراكم بها خلايا الجلد الميتة

الاختيار 3 الحلقة 28.. خيرت الشاطر: مش هنسيب البلد دي إلا بالدم

الاختيار 3 الحلقة 28..عقب مظاهرات 30 يونيو..السيسي: القوات المسلحة أمام مسئولية تاريخية

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

فيديو

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ